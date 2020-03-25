أزمة كورونا
الأربعاء 25 مارس 2020 18:46

"علمتني كورونا".. الدروس الإنسانية من الأزمة

زوجان يصليان الظهر جماعة في منزلهما بمدينة صيدا اللبنانية يوم الجمعة بعد غلق المساجد لوقف انتشار العدوى
زوجان يصليان الظهر جماعة في منزلهما بمدينة صيدا اللبنانية يوم الجمعة بعد غلق المساجد لوقف انتشار العدوى
رويترز
رغم هول الكارثة التي حلت بالعالم، وفداحة الخسائر التي تكبدتها الشعوب والحكومات والبسطاء بسبب أزمة كورونا، فإن المحنة قد انطوت على منح.

يبدو أن الأزمة قد أبطأت من عجلة الزمن قليلا، جعلت المرء يجلس مع أهله وأبنائه ونفسه أيضا، يراجعها ويتدبر دروس الأزمة.

تصدر وسم (#علمتني_كورونا) موقع تويتر في لبنان، وتفاعل معه عدد كبير من النشطاء العرب، وشارك مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي خواطرهم ودروسهم المستفادة من الأزمة.
وعبر مغردون عن امتنانهم لنعمة الصحة، التي لا تضاهيها نعمة، كما يقول المثل إنها تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى.

وذكرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور أنها تمتن للدعاء  "الله يخليك بصحتك".

وعبر كثيرون عن شعورهم بالألم والفقد لإغلاق المساجد، وأن الأزمة أيقظت البعض من الغفلة.

وأشاد النشطاء بالدور الذي يلعبه الأطباء والعلماء في المجتمع، وأن الأزمة أبرزت نجوم المجتمع الحقيقيين، الذين تتعلق برقابهم حيوات الناس ومصائرهم.

وشارك مغردون أوقاتهم ولحظاتهم مع أسرهم، وأكد بعضهم أنه لم يحظ بهذا الوقت مع الأسرة والأبناء منذ سنوات، وأن ضغوط الحياة تسرقهم من أحضان أحبائهم، وعبر آخرون عن استيائهم من عادة التسويف وبخاصة في العطاء وتحقيق الأحلام. 

وذكر الإعلامي اللبناني دومنيك بو حنا أن الحياة أبسط كثيرا مما كان يتصور، وأنها لا تستحق عناء الركض والتزاحم.

وانتهز البعض المكوث في البيت كي يبحث عن نفسه، ويأنس إليها، وينمي عقله وروحه بعيدا عن ضوضاء العالم، وتعلم بعضهم مهارات جديدة كانت على قائمة المؤجلات.

وشعر الكثيرون بقدر يسير من المعاناة التي يكابدها كل المكروبين في العالم، وتحديدا الشعوب العربية تحت وطأة الحرب والاحتلال في اليمن وسوريا والعراق وليبيا وفلسطين.

اقرأ أيضا:

شاهد: أغنية لبنانية عن فيروس كورونا

أوركسترا برشلونة ودبكة لبنان.. إيطاليا تلهم العالم بمواجهة كورونا

التعليم من بعد.. الفصول الافتراضية في مواجهة كورونا

بعد انتشار كورونا.. كيف تدير عملك من المنزل؟

المصدر
الجزيرة مباشر
تويتر
كلمات مفتاحية
أزمة كورونا
الأسرة
العمل عن بعد
التعليم عن بعد
البيت

اقرأ أيضا

Thumbnail
إصابة أحد موظفي معرض إكسبو 2020 دبي بفيروس كورونا
Thumbnail
الجيش الروسي يتجول في شوارع إيطاليا.. ما القصة؟ (فيديو)
Thumbnail
أندية كرة قدم عالمية وعربية تشارك في تحدي الأساطير
Thumbnail
لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا الأربعاء 25 مارس/آذار
Thumbnail
مصر: مؤتمر لوزيرة الصحة يفجّر سخرية وانتقادات واسعة (صور)

الأكثر قراءة

  1. إصابة أحد موظفي معرض إكسبو 2020 دبي بفيروس كورونا
  2. الجيش الروسي يتجول في شوارع إيطاليا.. ما القصة؟ (فيديو)
  3. أندية كرة قدم عالمية وعربية تشارك في تحدي الأساطير
  4. لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا الأربعاء 25 مارس/آذار
  5. مصر: مؤتمر لوزيرة الصحة يفجّر سخرية وانتقادات واسعة (صور)