"علمتني كورونا".. الدروس الإنسانية من الأزمة
يبدو أن الأزمة قد أبطأت من عجلة الزمن قليلا، جعلت المرء يجلس مع أهله وأبنائه ونفسه أيضا، يراجعها ويتدبر دروس الأزمة.
تصدر وسم (#علمتني_كورونا) موقع تويتر في لبنان، وتفاعل معه عدد كبير من النشطاء العرب، وشارك مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي خواطرهم ودروسهم المستفادة من الأزمة.
وعبر مغردون عن امتنانهم لنعمة الصحة، التي لا تضاهيها نعمة، كما يقول المثل إنها تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى.
وذكرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور أنها تمتن للدعاء "الله يخليك بصحتك".
#علمتني_كورونا قيمة كلمة الله يخليك بصحتك وانو فعلاً الصحة هي أهم نعمة 🙏 #خليك_بصحتك #خليك_بالبيت #المصيبة_جمعتنا #كورونا #Hantavirus #COVID2019— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) March 24, 2020
أن العافية نعمة لاتستقيم الحياة— Mona ⚘ (@mona_syria2) March 17, 2020
من دونها ، أن تحضن من تحب
من غير خوف رفاهية
أننا ضعفاء كبيوت العنكبوت حتى
أن فيروس ضئيل يستطيع أن يبيد
منا الملايين
وأن آجالنا مكتوبة في سجل الأقدار
لن ينقص وباء من عمرنا أو يزيد #علمتني_كورونا
يأتي على النَّاس زمانٌ تكون العافية فيه على عشرة أجزاء، تسعةٌ منها في اعتزال الناس، والعاشرة في الصمت.— ~Dalal.jamal.~ (@D0a0l0l) March 17, 2020
- علي بن أبي طالب#علمتني_كورونا
#علمتني_كورونا كتير اشياء ومنن :— Batoul Khalil ↗️ #خليك_بالبيت (@BatoulKhalil6) March 24, 2020
- انو اهتم بالبيئة أكتر
- انو في خير بهالعالم بالرغم من السواد
-انو الصحة أهم شي.. ولازم ننتبه عليها
-انو اتخلى عن العادات الاجتماعية التقليدية السيئة
-انو خاف على حالي إذا مش كرمالي كرمال أهلي ويلي بحبن❤️
أن العافية نعمة لاتستقيم الحياة— Mona ⚘ (@mona_syria2) March 17, 2020
من دونها ، أن تحضن من تحب
من غير خوف رفاهية
أننا ضعفاء كبيوت العنكبوت حتى
أن فيروس ضئيل يستطيع أن يبيد
منا الملايين
وأن آجالنا مكتوبة في سجل الأقدار
لن ينقص وباء من عمرنا أو يزيد #علمتني_كورونا
وعبر كثيرون عن شعورهم بالألم والفقد لإغلاق المساجد، وأن الأزمة أيقظت البعض من الغفلة.
#علمتني_كورونا pic.twitter.com/ff00aXjSvk— اصنع حياتك (@omranmohd40) March 18, 2020
#علمتني_كورونا— د خالد المنيف (@khalids225) March 24, 2020
١-الأمر بيد الله فلا أغتر ببشر
٢-أن الحياةيوم لنا ويوم علينا
٣-أن الشدائد تظهر معادن الشعوب والقادة
٤-أن الأمور تتبدل في لحظة ودون إنذار
٥-أن أجدد الشكر لله فكم من نعمة لم أكن أقدرها!
٦- أن عظمة الدول تعرف حال الأزمات
٧-أن يدرك كل متربص أن وطني وقيادتي خط أحمر
وأشاد النشطاء بالدور الذي يلعبه الأطباء والعلماء في المجتمع، وأن الأزمة أبرزت نجوم المجتمع الحقيقيين، الذين تتعلق برقابهم حيوات الناس ومصائرهم.
#علمتني_كورونا إنه بزمن الحروب حامي الوطن مش دايماً جيش وعسكر...— WAJIH 🇱🇧 (@Waj__ih) March 24, 2020
اليوم الطبيب والممرض هني بكل شجاعة بالصفوف الأمامية عم بيواجهوا عدو غير مرئي أخطر من الصواريخ والرصاص وعم بيعرضوا حياتن وحياة أهلن للخطر لحماية شعبن...
كل الحب والاحترام لكم ولشجاعتكم!
وشارك مغردون أوقاتهم ولحظاتهم مع أسرهم، وأكد بعضهم أنه لم يحظ بهذا الوقت مع الأسرة والأبناء منذ سنوات، وأن ضغوط الحياة تسرقهم من أحضان أحبائهم، وعبر آخرون عن استيائهم من عادة التسويف وبخاصة في العطاء وتحقيق الأحلام.
انو الوقت بيقطع بسرعة وانو في كتير قصص منلتهي فيا و مننسى الأهم العيلة وكل الي منحبن #علمتني_كورونا— Nisrine🇱🇧🇱🇧 (@nisrinemssallem) March 24, 2020
#علمتني_كورونا أن لا أؤجل حلماً ولا موعدا ولا لقاء ولا سفر ولا قبلة ولا عناق وألّا أمتنِع عن لحظة سعادة غدا قد لا تكون— Rima Njeim (@RimaNJEIM) March 24, 2020
#علمتني_كورونا..— خالد الباتلي (@k_batli) March 17, 2020
أن أركض لأصل..
أن أفعل ما استطيع وأكثر..
أن لا أجعل شيء للغد .. وأنا أملك اليوم..!
وذكر الإعلامي اللبناني دومنيك بو حنا أن الحياة أبسط كثيرا مما كان يتصور، وأنها لا تستحق عناء الركض والتزاحم.
#علمتني_كورونا انو كل شي صرلنا سنين منركض وراه ومنتعب كرمالو منقدر نعيش بلاه.— Dominic Abu Hanna دومينيك ابو حنا (@dominicabuhanna) March 24, 2020
يمكن الحياة أبسط بكتير من ما كنا مفكرينها ومعجوقين فيها!
وانتهز البعض المكوث في البيت كي يبحث عن نفسه، ويأنس إليها، وينمي عقله وروحه بعيدا عن ضوضاء العالم، وتعلم بعضهم مهارات جديدة كانت على قائمة المؤجلات.
من فوائد أزمة #كورونا معرفة أهمية الاكتفاء النفسي الذاتي.— د. مطلق الجاسر (@Dr_Mutlaq) March 21, 2020
بحيث يكتفي الإنسان بنفسه في حياته: يقرأ، يتأمل، يفكّر ..
بينما بعض الناس يستمد حياته من الآخرين، وهامش الاكتفاء الذاتي عنده ضئيل جدًا، فلا يطيق أن يجلس مع نفسه!
يجب أن تكتفي ذاتيًا حتى يسعك بيتك وينمو عقلك#علمتني_كورونا
وشعر الكثيرون بقدر يسير من المعاناة التي يكابدها كل المكروبين في العالم، وتحديدا الشعوب العربية تحت وطأة الحرب والاحتلال في اليمن وسوريا والعراق وليبيا وفلسطين.
أطفال العالم لا يستطيعون الذهاب الى المدرسة بسبب كورونا منذ شهر وأطفال اليمن بسبب العدوان الأمريكي السعودي من سنوات#اليمن#علمتني_كورونا pic.twitter.com/O4tkYwHuGN— عبدالعزيز شعيب (@AbCheaib) March 24, 2020
#علمتني_كورونا أن الحجر رفاهية لا يملكها البعض pic.twitter.com/RHyhqD1fwS— Aysar Khamis (@AysarKhamis) March 25, 2020
#علمتني_كورونا— موزة بنت خالد (@Bannana_37) March 17, 2020
إنّ بيوتنا نعمة من نعم الله الكبيرة واللي فعلاً احنا مب حاسين فيها ، تخيلت لو كنا بدون بيوت في الشارع !!
وعرفت شقد كنا غافلييين عن هالشيء ومب حاسين بقيمته 😭#الحمدلله ياربي حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه يليق بجلال وجهك ❤️💜💚💖
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