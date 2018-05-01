دراسة
الثلاثاء 1 مايو 2018 09:03

علماء يكشفون عن بروتين يسبب سرطان الدم

خفض مستوى هذا البروتين أوقف نمو الأورام السرطانية
غيتي
تَوصّل فريق من الباحثين في جامعة بوسطن الأمريكية، إلى أن أحد البروتينات يتسبب بتكاثر وتحول فيروس "تي- اللمفاوي البشري" الذي يسبب سرطان الدم.

ودرس الباحثون عينات من أنسجة مرضى يعانون من هذا النوع من السرطان، إذ اكتشفوا وجود زيادة ملحوظة في مستوى بروتين (UFD1) Ubiquitin-fusion degradation

وقام الباحثون بتقليص مصطنع لنشاط وفعالية الجينات المسؤولة عن تخليق ذلك البروتين، ونجم عن ذلك خفض مستوى البروتين ووقف نمو الأورام السرطانية، دون أن يؤثر ذلك على حالة الأنسجة السليمة. 

وقال أحد الباحثين إن جميع طرق علاج سرطان الدم المستخدمة حاليًا تبقى شديدة السمية ويصعب على المرضى تحملها.

أشار إلى أن اكتشاف العلاقة المتبادلة بين مستوى (UFD1) ونمو الورم "يعطي الأمل في تطوير دواء لا يؤذي الأنسجة السليمة".

المصدر
وكالة الأنباء القطرية
كلمات مفتاحية
باحثون
جامعة بوسطن
الولايات المتحدة
بروتين
سرطان الدم

اقرأ أيضا

Thumbnail
البيت الأبيض "مقتنع" بمعلومات إسرائيل عن برنامج إيران النووي
Thumbnail
الفيفا يبدأ مناقشة مقترحين جديدين سيغيران وجه كرة القدم

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم