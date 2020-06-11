علوم بحرية
الخميس 11 يونيو 2020 16:19

علماء يكتشفون مخلوقا بحريا غريبا يسهم في تنقية الغلاف الجوي (فيديو)

مخلوق بحري غريب
هذا المخلوق البحري الغريب يستطيع تنقية الغلاف الجوي من ثاني أكسيد الكربون والشوائب الدقيقة
مجلة نيتشر العلمية
تعد المحيطات موطنا لبعض الحيوانات ذات المظهر الغريب، وقد اكتشف باحثون أخيراً أن بعضها يقوم بدور كبير في المساعدة على مكافحة أزمات المناخ الملحة.

فقد عثر باحثون وعلماء على مخلوق بحري غريب مغلف بفقاعة ضخمة للغاية يعيش على عمق 304.8 متر تحت سطح البحر، ويمكن أن يكون هو الحل للتخلص من ثاني أكسيد الكربون وإزالته من الغلاف الجوي.

وهذا المخلوق ينتمي لفصيلة اليرقات "العملاقة"، التي تعيش في البحار والمحيطات حول العالم، ويحيط به بالون ضخم من المخاط يبلغ عرضه حوالي ثلاثة أقدام.

وقد اكتشف الباحثون أخيراً  أن هذه المخلوقات تقوم بدور كبير في مساعدة البحار والمحيطات على إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، الذي يتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري على كوكب الأرض .

ففي دراسة قام بها باحثون في معهد مونتيري باي لأبحاث الأحياء المائية ونشرت الأسبوع الماضي في مجلة نيتشر استخدم الباحثون نظاما جديدًا يعمل بأشعة الليزر لتوفير تصوير ثلاثي الأبعاد لحيوانات البحر العميق ومرشحاتها المخاطية. 

وحسب الباحثين، فإن هذا الحيوان عندما ينمو حجماً، يتم استبدال الفقاعة، وحينها تصبح المرشحات التي تكون بداخل الجسيمات مسدودة، وعند التخلص منها تسقط في قاع البحر ويكون الكربون مغلفا للأبد ولن يعود إلى الغلاف الجوي مرة أخرى.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
كلمات مفتاحية
اكتشاف
حيوان بحري
تنقية
الغلاف الجوي
ثاني أكسيد الكربون

اقرأ أيضا

Thumbnail
حرق معتقلين ودفن أحياء.. حكومة الوفاق توثق جرائم لقوات حفتر
Thumbnail
الحكم على منفذ هجوم "مسجد أوسلو" بأطول مدة سجن في النرويج (فيديو)
Thumbnail
عراك بين شرطي ومواطن أسود في لندن(فيديو)
Thumbnail
صورة تنقذ طفلة ووالدها من العوز.. ما القصة؟
Thumbnail
أمريكية بيضاء تهاجم فتاة سوداء.. وصفعة قوية تنهي الأمر (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. حرق معتقلين ودفن أحياء.. حكومة الوفاق توثق جرائم لقوات حفتر
  2. الحكم على منفذ هجوم "مسجد أوسلو" بأطول مدة سجن في النرويج (فيديو)
  3. عراك بين شرطي ومواطن أسود في لندن(فيديو)
  4. صورة تنقذ طفلة ووالدها من العوز.. ما القصة؟
  5. أمريكية بيضاء تهاجم فتاة سوداء.. وصفعة قوية تنهي الأمر (فيديو)