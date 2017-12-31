دراسة
الأحد 31 ديسمبر 2017 15:24

علماء يكتشفون بروتينًا لعلاج السرطان والكسور

البروتين المركب المكتشف يسرع شفاء الكسور
غيتي-أرشيفية
تَمكّن فريق من العلماء الروس، من تركيب بروتين عالي النقاء يسمى "إريثروبويتين" يساعد في علاج فقر الدم والسرطان، فضلا عن أنه يسرع شفاء الكسور.

وقام العلماء في معهد البحث العلمي لبيولوجيا الفيزيائية والكيميائية في جامعة روسيا الحكومية، باستخراج بروتين "الإريثروبويتين" المركب من خلايا الإشريكية القولونية (بكتريا إي كولاي) وكتلته الجزيئية، التي تستخرج الآن من مبيض الهامستر، وبذلك يمكن إزالة البروتين بسرعة أكبر من مجرى الدم.

ويخطط العلماء لاستخدام "الإريثروبويتين" كعلاج في الإسعافات الأولية.

وقالت لآنا كارياغينا زولينا، باحثة مشاركة في الدراسة "إن المهمة الرئيسية بالنسبة لنا هي إنشاء إريثروبويتين مع روابط كيميائية صحيحة".

وأضافت "يجب أن يكون البروتين نشطا بيولوجيا، ويكون مناسبا للاستخدام في الطب التجديدي، واستطعنا من خلال التوليف في الخلايا البكتيريا على تركيب بروتين نقي".

وأصبح عمل الباحثين جزءا من مشروع مكرس لتطوير مواد جديدة قابلة للزرع مع استخدام إريثروبويتين والبروتين البشري المورفوجيني-2 للجراحة الترميمية.

المصدر
وكالة الأنباء القطرية
كلمات مفتاحية
علماء روس
بروتين عالي النقاء
علاج فقر الدم
علاج السرطان
علاج الكسور
جامعة روسيا الحكومية

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