فيروس كورونا
الاثنين 12 أكتوبر 2020 18:10

علماء يعلنون نجاح "دواء مضاد للميكروبات" في مواجهة كورونا

تُظهر النتائج أن بعض الأدوية عامل محتمل مضاد للفيروسات في حالة كوفيد-19
بكسابي
أعلن علماء في هونغ كونغ، الاثنين، أن عقارا مضادا للميكروبات يباع بسعر معقول يستخدم لعلاج قرحة المعدة والالتهابات البكتيرية أظهر نتائج واعدة في مكافحة فيروس كورونا في الحيوانات.

وعمل الباحثون على استكشاف ما إذا كانت العقاقير المعدنية، المركبات التي تحتوي على معادن ويشاع استخدامها في مكافحة البكتيريا، قد يكون لها أيضا خصائص مضادة للفيروسات يمكنها محاربة فيروس سارس-كوفيد-2.

وباستخدام فئران سورية في المختبر، وجد الباحثون أن أحد الأدوية، وهو رانيتيدين سيترات البزموت، شكّل "عاملا قويا لمكافحة سارس-كوف-2".

وقال الباحث بجامعة هونغ كونغ رانمينغ وانغ للصحفيين الإثنين أثناء عرض الفريق الدراسة إن دواء رانيتيدين سترات البزموت "قادر على خفض الحِمل الفيروسي في رئة الفأر المصاب بمقدار عشرة أضعاف. ... تُظهر النتائج التي توصلنا إليها أن هذا الدواء عامل محتمل مضاد للفيروسات في حالة كوفيد-19".

وتسبّب فيروس كورونا المستجد في وفاة أكثر من مليون شخص منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي قبل انتشاره في جميع أنحاء العالم.

وفيما يكافح العلماء للعثور على لقاح فعّال، فإنهم يبحثون أيضًا عن أدوية متاحة بسهولة قد تخفف الأعراض الناجمة عن مرض كوفيد -19 أو تساعد الجسم على مكافحة العدوى.

وتم التوصل إلى أنّ علاجي ريمديسيفير، وهو دواء مضاد للفيروسات واسع النطاق، وديكساميثازون، وهو نوع من الكورتيكوستيرويد، يحققان بعض النجاح ضد الفيروس.
واستخدم الأطباء كلا الدواءين لعلاج الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد إصابته بـ كوفيد-19.

لكن يعتبر علاج ريمديسيفير مكلفًا وهناك نقص عالمي في مخزونه، فيما للديكساميثازون تأثيرات مثبطة للمناعة تكون محفوفة بالمخاطر لجميع المرضى باستثناء أولئك الأشد مرضا. 

حصيلة كورونا حول العالم

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة مليون و78 ألف شخص على الأقل في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في أواخر ديسمبر/ كانون الأول.

وتم تسجيل أكثر من 37.5 مليون إصابة مثبتة بينما تعافى نحو 26 مليون شخص على الأقل.

ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات إذ لا تجري دول عدة اختبارات للكشف عن الفيروس إلا للحالات الأخطر أو تلك التي تظهر عليها أعراض.

وتم تسجيل 4120 وفاة اليوم الإثنين و296,702 إصابة جديدة حول العالم. 

وسجّلت الهند العدد الأكبر من الوفيات الجديدة 816 حالة وفاة تليها الولايات المتحدة 460 حالة، والبرازيل 290 حالة. 

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم تليها البرازيل ثم الهند. 

المصدر
الجزيرة مباشر
فرانس برس
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علاج
هونغ كونغ
بكتيريا

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