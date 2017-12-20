دراسة
الأربعاء 20 ديسمبر 2017 13:59

علماء يحددون علاقة العصائر وخطر إصابة الأطفال بالربو

الأطفال الذي يشربون بكثرة عصائر الفاكهة عالية السكر أكثر عرضة لخطر الإصابة بالربو
غيتي
توصل علماء من جامعة "هارفارد" الأمريكية، إلى أن استخدام الفركتوز والسكر في مرحلة الطفولة يزيد من خطر الإصابة بالربو بنسبة 77%.

ووفقا للخبراء فإن الأطفال الذي يشربون عصائر الفاكهة ذات المحتوى العالي من السكر كثيرا ما يميلون أكثر إلى الإصابة بالربو.

وقام الباحثون بتحليل النظام الغذائي لأكثر من ألف أم لمعرفة الخصائص الضارة للعصائر، كما درسوا تاريخ أمراض أطفالهن، حيث توصلوا إلى أن الأطفال الذين يستهلكون الفركتوز بكميات كبيرة أكثر عرضة للربو بنسبة 77%.

وقال الباحثون "نحن لا نعرف حتى الآن كيف يؤدي السكر والفركتوز إلى الربو، يمكننا الافتراض أن هذه المركبات تثير الالتهابات التي يمكن أن تؤثر على تطور الرئتين".

ووجد العلماء كذلك أن الربو يرتبط ارتباطا مباشرا بالبدانة.

المصدر
وكالة الأنباء القطرية
كلمات مفتاحية
باحثون بجامعة هارفارد الأمريكية
علماء
دراسة
العصائر
الربو
البدانة
مرحلة الطفولة
الفركتوز
السكر

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