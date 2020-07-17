فيروس كورونا
الجمعة 17 يوليو 2020 23:03

علماء بريطانيون يكتشفون 6 أنواع لفيروس كورونا

العاملون في القطاع الطبي يواجهون مستوى عالٍ من خطر الإصابة بفيروس كوزرونا المستجد
العاملون في القطاع الطبي يواجهون مستوى عالٍ من خطر الإصابة بفيروس كورونا
رويترز
اكتشف علماء بريطانيون يحللون بيانات تطبيق واسع الاستخدام يسجل أعراض مرض كوفيد-19 (الناجم عن فيروس كورونا المستجد) ستة أنواع مختلفة للمرض، لكلٍّ منها مجموعة من الأعراض.

واكتشف فريق بكلية "كينجز كوليدج" لندن أن الأنواع الستة مرتبطة أيضًا بمستويات شدة العدوى وباحتمال احتياج المريض لمساعدة على التنفس، مثل تزويده بالأكسجين أو جهاز للتنفس الصناعي.

وقد يساعد هذا الكشف الأطباء خلال أي موجات مقبلة للوباء لتحديد أي المرضى يواجه مخاطر كبيرة ويحتاج لرعاية داخل مستشفى.

وقالت الدكتورة كلير ستيف المشاركة في قيادة الفريق الطبي "إذا أمكن تحديد نوع العدوى؛ فلديك الوقت لمساعدة المريض والتدخل المبكر، مثل مراقبة الأكسجين ومستويات السكر في الدم، وضمان وفرة السوائل بشكل ملائم".

وفي السياق، أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن أكثر من 3.1 مليون موظف بالقطاع الطبي في جميع أنحاء العالم أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف "حتى الآن، فإن حوالي 10% من جميع حالات (كوفيد-19) على مستوى العالم، هي من بين العاملين في مجال الصحة"، مضيفًا "إننا جميعا مدينون كثيرًا للعاملين في مجال الصحة".

وقال تيدروس إن الأطباء والممرضين لا يعرضون حياتهم للخطر فحسب، بل إن العديد منهم يعانون -أيضًا- من الإرهاق البدني والنفسي الناجم عن أشهر من العمل المجهد للغاية خلال الجائحة.

ووصل عدد الإصابات العالمية التي أشارت إليها جامعة جونز هوبكنز على نطاق واسع إلى أكثر من 13 مليونًا و800 ألف مصاب، بينما وصل آخر عدد لمنظمة الصحة العالمية إلى 13 مليونًا و400 ألف إصابة، استنادًا إلى بيانات أقل تحديثًا.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
فرنسا تفتح تحقيقا ضد ولي عهد أبوظبي بشأن جرائم تعذيب في اليمن 
Thumbnail
تحرك مصري جديد بشأن أزمة سد النهضة
Thumbnail
حماس تعلق على قرار "غوغل" و"آبل" بشأن فلسطين.. ما القصة؟
Thumbnail
أردوغان: إعادة آيا صوفيا مسجدًا كان من أكبر أحلامي في سنوات الشباب
Thumbnail
وزير الدفاع التركي: ننتظر من فرنسا الاعتذار

الأكثر قراءة

  1. علماء بريطانيون يكتشفون 6 أنواع لفيروس كورونا
  2. فرنسا تفتح تحقيقا ضد ولي عهد أبوظبي بشأن جرائم تعذيب في اليمن 
  3. تحرك مصري جديد بشأن أزمة سد النهضة
  4. حماس تعلق على قرار "غوغل" و"آبل" بشأن فلسطين.. ما القصة؟
  5. أردوغان: إعادة آيا صوفيا مسجدًا كان من أكبر أحلامي في سنوات الشباب