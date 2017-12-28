دراسة
الخميس 28 ديسمبر 2017 09:49

علماء: البروكلي أفضل الخضروات لمكافحة السرطان

دراسة تظهر إمكانيات البروكلي الخاصة المضادة للسرطان
غيتي
اكتشف علماء أمريكيون إمكانات كبيرة للبروكلي في مكافحة السرطان، واعتبروه أفضل الخضروات لحماية الإنسان من المرض الخبيث.

وقال علماء من جامعة ميشيغان الأمريكية إن البروكلي يحتوي على نسبة كبيرة من المركب الكيميائي "سولفورافان" الذي يكافح الأورام الخبيثة بصورة مباشرة وقادر على تدمير الخلايا المصابة بمنعها من التكاثر دون المساس بالخلايا السليمة.

وقد بينت نتائج الدراسة أن استخدام البروكلي في الغذاء بصورة دورية يؤدي إلى تقليص عدد الخلايا السرطانية في الجسم بصورة كبيرة.

من جانب آخر، اتضح لعلماء من إنجلترا أن القرنبيط الأخضر يحارب تطور أمراض المفاصل الأكثر انتشارا، لأن مركب "سولفورافان" يبطئ عملية تدمير غضاريف المفاصل.

ويعد البروكلي مفيدا لأنه غني بفيتامينات (A.C.E.B1.B2.PP)، ويحتوي على معادن عديدة (بوتاسيوم، كالسيوم، فسفور، حديد، صوديوم، نحاس، مغنيسيوم، يود، منغنيز، بورون، كروم)، وكذلك على حمض الفوليك، والثيامين وريبوفلافين.

كما أنه يطرد من الجسم السموم ويمنع تطور تصلب الشرايين ويحسن عمل القلب ويقوي الشعر ويبطئ عملية الشيخوخة.

وينصح العلماء بتناول القرنبيط الأخضر طازجا أو سلقه مدة 5-7 دقائق، والمجمد 10-12 دقيقة.

المصدر
وكالة الأنباء القطرية
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دراسة أمريكية حديثة
علماء أمريكيون
البروكلي
خضروات
قرنبيط
وقاية
سرطان

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