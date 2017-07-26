أمريكا
الأربعاء 26 يوليو 2017 01:16

عقوبات أمريكية على روسيا وإيران وكوريا الشمالية

صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة اليوم الثلاثاء لصالح فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية برغم اعتراض إدارة الرئيس دونالد ترمب على التشريع.

ومع استمرار التصويت أيد أعضاء المجلس بأغلبية 388 صوتا مقابل اثنين بفضل تأييد قوي من الجمهوريين أنصار ترمب وكذلك من الديمقراطيين. ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على التشريع قبل إرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه ترمب.

ولم يعلن زعماء مجلس الشيوخ موعد مناقشة مجلسهم لمشروع قانون مجلس النواب. وقال البيت الأبيض إن ترمب لم يقرر بعد ما إذا كان سيوقع مشروع القانون.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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مجلس النواب الأمريكي
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روسيا
إيران
كوريا الشمالية

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