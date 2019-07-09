الثلاثاء 9 يوليو 2019 21:52
عقوبات أمريكية ضد قادة بحزب الله بينهم عضوان بالبرلمان اللبناني
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على نائبين لبنانيين عن حزب الله للمرة الأولى بالإضافة إلى مسؤول أمني في الحزب "لاستغلالهم النظام السياسي والمالي في لبنان".
التفاصيل:
- العقوبات الأمريكية طالت النائب محمد رعد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية والنائب أمين شري ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا المعني بعلاقات حزب الله الأمنية مع باقي الأحزاب اللبنانية.
- بيان لوزارة الخزانة الأمريكية قال إن النائب محمد رعد "يواصل إعطاء الأولوية لأنشطة حزب الله وارتهان ازدهار لبنان".
- النائب محمد رعد هو رئيس كتلة نواب حزب الله في البرلمان اللبناني، وهو نائب في البرلمان منذ انتخابه للمرة الأولى عام 1992.
- الوزارة اتهمت النائب أمين شري بالتواصل مع أشخاص على قائمة الإرهاب الأمريكية و"استغلال منصبه الرسمي لدفع أهداف حزب الله التي تتعارض في غالب الأحيان مع مصالح الشعب والحكومة اللبنانيين".
- الوزارة اتهمت شري أيضا بتهديد مسؤولين في أحد المصارف وعائلاتهم بعد أن جمد المصرف حسابات عناصر من حزب الله كانوا وضعوا على اللائحة الأمريكية السوداء.
- الوزارة نشرت في بيانها صورة لشري إلى جانب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، وهو المكلف بالعمليات الخارجية للحرس الثوري.
- الوزارة اعتبرت أن الصورة "تؤكد عدم وجود أي فارق بين النشاطات السياسية والعسكرية لحزب الله".
- أمين شري، 62 عاما، وانتخب نائبا عن بيروت عام 2005، وأعيد انتخابه عام 2018. وهو مقرب من حزب الله الذي تعتبره واشنطن منظمة ارهابية.
- العقوبات استهدفت أيضا مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا. والمعروف بقربه من أمين عام الحزب حسن نصرالله.
- حسب بيان الوزارة، يعد صفا مسؤول التنسيق بين الحزب وبين المجتمع الدولي وقوات الأمن اللبنانية.
- الوزارة طالبت الحكومة اللبنانية بقطع اتصالاتها مع أعضاء حزب الله المشمولين بالعقوبات، كما دعت المجتمع الدولي إلى إدراج "حزب الله" بجناحيه السياسي والعسكري على قوائم الإرهاب.
Treasury targets Iranian-backed Hizballah officials for exploiting Lebanon’s political and financial system https://t.co/Acj7IBLkXX pic.twitter.com/Ft4WV5YYLj— Treasury Department (@USTreasury) July 9, 2019
- هذه هي المرة الأولى التي يدرج فيها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أعضاء بالبرلمان اللبناني على قائمة العقوبات التي تستهدف أشخاصا تتهمهم واشنطن بتقديم الدعم لمنظمات إرهابية.
- واشنطن تصنف حزب الله منظمة إرهابية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 1997. وفرضت عقوبات على الأمين العام للحزب حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم.
- بموجب الإجراء الذي اتخذته الخزانة الأمريكية، يحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل مع الشخصيات الثلاثة وتجمد أي أصول ربما تكون لديهم في الولايات المتحدة. كما يحد أيضا من قدرتهم على الاستفادة من النظام المالي الأمريكي.
- وكالة رويترز نقلت عن مسؤول في إدارة ترمب إن الولايات المتحدة ترغب في أن يكون للإدراج "تأثير قوي" على أي شخص يتعامل مع حزب الله.
- مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية "الرسالة مفادها أن على بقية أعضاء الحكومة اللبنانية وقف التعامل مع هؤلاء الأشخاص الذين أدرجناهم اليوم (على قائمة العقوبات)".
- منذ مايو/ أيار 2018، أعادت إدارة الرئيس الأمريكي ترمب فرض عقوبات على إيران كانت رفعتها في السابق بعد التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015.
- كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصيات وشركات بدعوى تمويلها لجماعة حزب الله اللبنانية.
المصدر
وكالات
الجزيرة مباشر
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