أذربيجان
الجمعة 13 نوفمبر 2020 19:35

عقب 28 عاما.. إقامة أول صلاة جمعة بـ"شوشة" الأذربيجانية (فيديو)

أقيمت صلاة الجمعة في مدينة شوشة، رمز إقليم "قره باغ"، بعد تحريرها من الاحتلال الأرميني من قبل الجيش الأذربيجاني لأول مرة منذ 28 عاما.

وأفاد مراسل الأناضول أنه بعد رفع الأذان في مسجد "يوقاري جوهر آغا" التاريخي، اصطف الجنود الأذربيجانيون المتواجدون في المنطقة خلف إمام اختاروه من بينهم، وأدوا صلاة الجمعة.

وتعد مدينة شوشة، من رموز التاريخ والثقافة الأذربيجانية، إلى جانب أهميتها الاستراتيجية، حيث تقع على الطريق المؤدي إلى خانكندي أكبر مدن إقليم قره باغ.

واحتلت القوات الأرمينية المدينة في 8 مايو / أيار 1992، فيما نجح الجيش الأذربيجاني في تحريرها في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

القوات الروسية تنتشر في قره باغ

وسيطرت قوات حفظ السلام الروسية على مشارف ستيباناكيرت، عاصمة إقليم ناغورني قره باغ، صباح الجمعة، وتولت حراسة الطريق المؤدي إلى خط التماس القريب بين القوات الأرمنية والأذربيجانية.

وانتشر عشرات الجنود وما لا يقل عن ثلاث عربات مدرعة على حاجز على المخرج الجنوبي الغربي للمدينة الذي تسيطر عليه القوات الأرمينية، على الطريق المؤدي إلى بلدة شوشة الواقعة على بعد نحو عشرة كيلومترات والتي سيطرت عليها القوات الأذربيجانية الأسبوع الماضي.

ورفرف العلم الروسي فوق الموقع حيث كان الجنود الأرمن يساعدون في تنظيم سير المركبات.

وقال أحد الجنود الروس: "ندقق في جوازات السفر ونتأكد من عدم وجود أسلحة في المركبات، من دون إعاقتها".

على بعد خمسة كيلومترات جنوبا، على الطريق نفسه، أقيمت نقطة تفتيش روسية أخرى تساندها مدرعات.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان في بداية الأسبوع برعاية تركية روسية اتفاقية لوقف إطلاق النار تضع حدا للنزاع الذي بدأ في نهاية سبتمبر/ أيلول في قره باغ.

ويكرس هذا الاتفاق مكاسب مهمة حصلت عليها أذربيجان، وينص على تسليم باكو مناطق إضافية.

المصدر
الجزبرة مباشر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا في مصر
Thumbnail
رئيس الوزراء الباكستاني يكشف عن ضغوط تعرض لها للاعتراف بإسرائيل
Thumbnail
انقلاب أم البقاء في الواجهة: ما الذي يبحث عنه ترمب؟
Thumbnail
سفّاح يوركشير.. وفاة أحد أكبر المجرمين في تاريخ بريطانيا بكورونا
Thumbnail
فيديو مؤثر: أم تصرخ بحثا عن رضيعها بعد غرق زورق

الأكثر قراءة

  1. السوريون اللاجئون بعرسال يوجهون أزمة إنسانية
  2. جدل بشأن علاج السرطان بـ "الحشيش"
  3. مقتل جنديين عراقيين و4 انتحاريين حاولوا اقتحام معسكر شرقي ديالى
  4. مشروع قانون يجرم اتهام بولندا بالتورط في الهولوكوست
  5. حمص .. عاصمة الثورة السورية بلا ثوار