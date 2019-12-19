مسلمو الإيغور
الخميس 19 ديسمبر 2019 18:13

عقب تضامنه مع الإيغور.. شركة ألعاب صينية تحذف أوزيل من لعبة كرة القدم

لاعب نادي أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل
رويترز
قامت شركة نيتياس الصينية بحذف شخصية لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل، من لعبة كرة القدم الخاصة بمنصات ألعاب الفيديو "برو ايفولوشن سوكر" Pro Evolution Soccer.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الشركة قامت بحذف أوزيل من 3 إصدارات من اللعبة في الصين.

ونقلت الصحيفة عن الشركة المسؤولة عن نشر اللعبة في الصين بأن تصريحات أوزيل كانت "مؤذية".

ويأتي ذلك الحذف ضمن سلسلة من الردود الصينية على منشور اللاعب المسلم الذي استنكر فيه الانتهاكات التي ترتكبها الصين بحق مسلمي الإيغور، وحرق المصاحف، وصمت المسلمين إزاء ذلك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#HayırlıCumalarDoğuTürkistan 🤲🏻

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وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد تضامن مع أوزيل وناديه أرسنال الإنجليزي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" أمس، كتب فيها: "يمكن لأجهزة الدعاية الخاصة بالحزب الشيوعي بالصين أن تحظر مباريات أوزيل وأرسنال طوال الموسم، إلا أن الحقيقة ستنتصر في النهاية، ولا يمكن للحزب أن يخفي عن بقية العالم انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الإيغور والأديان".

وكان الاتحاد الصيني لكرة القدم قد استنكر تصريحات اللاعب ووصفها بغير اللائقة، في حين منع التلفزيون الصيني بث مباراة أرسنال الماضية أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

وحدث ذلك في ظل تبرؤ نادي أرسنال الإنجليزي مما نشره لاعبه، في بيان على موقع ويبو الصيني.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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