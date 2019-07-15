الاثنين 15 يوليو 2019 17:24
عقب الخروج المبكر.. استقالة رينارد من تدريب المنتخب المغربي
قدم الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، استقالته من منصبه، عقب الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر.
التفاصيل
- أعلنت قناة الرياضية المغربية (حكومية) الإثنين عن الاستقالة، ولم يصدر أي بيان للاتحاد المغربي لكرة القدم بشأن الموضوع حتى الآن.
- يرتبط رينارد بعقد مع المنتخب المغربي حتى 2022، بعدما شرع في تدريبه عام 2016.
- خسر المنتخب المغربي من نظيره بنين بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ضمن منافسات ثمن النهائي.
- كان رينارد ألقى باللوم على نفسه بعد الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية.
- في مؤتمر صحفي، في 5 يونيو/ حزيران الجاري، قال رينارد "أتحمل مسؤولية خسارة المباراة أمام بنين وتوديع بطولة الأمم الإفريقية مبكرًا".
- اختتم رينارد تصريحاته بالقول "أظن أن هذا هو حال كرة القدم، سأحاول حماية الجميع وحتى اللاعبين، يجب أن نضع في الاعتبار كل ما حدث، علينا أن نتحمل المسؤولية عن كل شيء".
- قاد رينارد المنتخب المغربي خلال كأس الأمم الأفريقية الماضية التي أقيمت عام 2017 في الغابون، وخرج أسود الأطلس من دور الثمانية على يد المنتخب المصري.
- تأهل المنتخب المغربي بقيادة رينارد إلى بطولة كأس العالم عام 2018 في روسيا، لكنه خرج من الدور الأول بعدما قدم أداء ممتعا وحصل على إشادة واسعة.
المصدر
وكالات
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