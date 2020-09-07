حركة حماس
الاثنين 7 سبتمبر 2020 00:24

عقب اتهامات أمريكية.. حماس تنفي أي علاقة مع "بوغالو بويز"

أفراد من جماعة "بوغالو بويز" خلال مسيرة بتكساس الشهر الماضي
رويترز
نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" معرفتها بالمجموعة الأمريكية بوغالو بويز أو أي من أعضائها.

واستنكرت الحركة في بيان "محاولة الإدارة الأمريكية الربط بين الحركة وأي من أعضاء هذه المجموعة".

ووصفت هذا الربط بأنه "محاولة يائسة لتشويه سمعة الحركة" بناء على طلب إسرائيل أو قيادتها "المتطرفة".

وأشار البيان إلى أن " حماس هي حركة تحرر وطني فلسطينية، تحصر نضالها ضد الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة حول العالم".

وأضافت أن حماس تعي "جيدا الاضطهاد الذي يعاني منه السود في أمريكا، ونعبر عن تضامننا معهم".

وتابعت: "نأمل في يوم من الأيام أن يتم الاعتراف بحقوقهم، وكذلك حقوقنا غير القابلة للتصرف".

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أمس السبت، أن السلطات الأمريكية اعتقلت مواطنين من مجموعة " Boogaloo Bois " الأمريكية اليمينية المتطرفة، بتهمة العمل لصالح حركة "حماس" الفلسطينية.

وقالت الصحيفة نقلا عن وزارة العدل الأمريكية إن "الأمريكيين المعتقلين عملا لصالح (حماس) وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّ مايكل سولومون (30 عامًا) وبنجامين تيتر (22 عامًا) وُجّهت إليهما تهمة "محاولة تقديم دعم مادّي لجماعة إرهابيّة أجنبيّة".

ووفق تقارير غربية، فإن المواطنين عضوان في منظمة "بوغالو بويز"، وهي منظمة "يمينية متطرفة تعادي مؤسسات الدولة الأمريكية"، واشتهرت بانضمام عناصرها إلى التظاهرات ضد العنصرية في مدينة مينيابوليس.

وفي مايو/ أيار الماضي، شهدت مدينة مينيابوليس وغيرها من المدن الأمريكية تظاهرات حاشدة مناهضة للعنصرية على خلفية مقتل الأمريكي ذي الأصول الأفريقية، جورج فلويد، على يد الشرطي ديريك تشوفين.

المصدر
الأناضول

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