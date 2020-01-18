السبت 18 يناير 2020 22:20
عصام حجي في تغطية خاصة على "الجزيرة مباشر" بشأن سد النهضة
تستضيف قناة "الجزيرة مباشر"، مساء الأحد، عالم الفضاء بوكالة ناسا والمختص بدراسة المياه، الدكتور عصام حجي، وذلك في تغطية خاصة بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وتناقش التغطية رأي العلماء في مصر وإثيوبيا حول أضرار ومنافع سد النهضة، والحديث عن خطورة بناء السدود الكبرى على منابع نهر النيل وأثر ذلك على الأمن المائي والغذائي لدول المصب، والأخطر هو الأمن البيئي الذي يصعب تداركه عند "العبث" بنهر النيل الذي يزيد عمره عن 30 مليون سنة وهو الآن مهدد بـ "الاختفاء" مع تسارع وتيرة بناء السدود العملاقة، وفق قول حجي.
وتتطرق الحلقة كذلك، إلى سيناريوهات الملء المقترحة وأيها أكثر ترجيحًا وأثرها على مصر وعلى قطاعات الزراعة والطاقة والصحة وعلى البيئة الحية لنهر النيل، وهل مصر بالفعل مهددة بالعطش؟ وماذا لو لم تتوصل الدول المعنية لاتفاق نهائي؟ كما تناقش الحلول التي يمكن من خلالها مصر سد العجز المائي.
وتبدأ التغطية غدا الأحد، الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.
المصدر
الجزيرة مباشر