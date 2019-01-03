عشية انعقاد الكونغرس.. نانسي بيلوسي لا تستبعد عزل ترمب
وقالت بيلوسي في مقابلة حصرية مع برنامج (توداي) الذي بثته قناة (إن بي سي) الأمريكية الخميس عشية بدء دور الانعقاد الجديدللكونغرس غدا الجمعة:" لا يتعين عزله – أي ترمب- لسبب سياسي، وفي ذات الوقت لا يتعين تجنب المضي في إجراءات العزل لسبب سياسي أيضا."
وردا على سؤال من ساقانا جوثيري مقدمة برنامج (توداي) بشأن التوجيه الخاص من وزارة العدل الأمريكية والذي يقضي بأنه لا يمكن إدانة رئيس خلال فترة ولايته، قالت زعيمة الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب إن هذا ليس قانونا مستقرا، وكل المؤشرات تؤكد أن أي رئيس يمكن أن تتم إدانته بعد أن يخرج من منصبه، ولا يعود رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.
أضافت:" يتعين عليك أن تؤكد دائما على بعض الحقائق، ولكن عندما تتحدث مع الرئيس من الصعب أن تقول ذلك لأنه- أي ترمب- يقاوم العلم والدليل والبيانات والحقيقة، من الصعب أن تجعل الرئيس ترمب يلتزم بالحقيقة وحدها."
واستطردت:" رغم ذلك اعتقد أن الرئيس والديمقراطيين يستطيعون العمل معا بشكل إيجابي. الرئيس الآن أصبح أكثر تأقلما مع فكرة أنه يتعامل مع أغلبية ديمقراطية في الكونغرس الأمريكي."
وفي استجابة سريعة لتصريحات بيلوسي، قالت كيليان كونوي المستشارة في البيت الأبيض الأمريكي في تصريحات للصحفيين الخميس إن الرئيس دونالد ترمب ليس قلقا بشأن إجراءات العزل المرتقبة، ومن المؤسف أن لدينا رئيسة مقبلة لمجلس النواب تتحدث عن الإدانة والعزل بينما يتحدث الرئيس ترمب عن أمن الحدود والبنية التحتية في الولايات الأمريكية.
- بعد استعادتهم للأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، صار بمقدور النواب الديمقراطيين في الكونغرس تمرير تشريعات من شأنها بدء إجراءات عزل الرئيس ترمب في مجلس النواب، قبل إحالتها الي مجلس الشيوخ المنوط به وفقا للدستور الأمريكي إجراء محاكمة الرئيس وعزله من منصبه.
- يجري المحقق الخاص روبرت مولر تحقيقا في مسألة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2016، وما إذا كانت الحملة الانتخابية لترمب تعاونت مع مسؤولين روس خلال تلك الانتخابات.
- أعترف عدد من المقربين من ترمب بالذنب في جرائم انبثقت من تحقيقات مولر من بينهم المحامي الخاص لترمب مايكل كوهين الذي أدين وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، ومدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت، والمستشار السابق للأمن القومي في إدارة ترمب مايكل فلين.
- بالتوازي مع اتهامات إعاقة العدالة بعد إقالة ترمب لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي، وكذلك ضغطه العلني على كبار المسؤولين بوزارة العدل الأمريكية بخصوص التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة عام 2016، فإن هذا الأمر يمكن أن يعرض رئاسة ترمب للخطر سواء بشكل قانوني أو سياسي.
- الرئاسة الأمريكية مبنية نظريا على فكرة الملكية (باعتبار الرئيس ملكا) مع تعديل بعض الصلاحيات وتقليصها، ولذلك فإن الرئيس الأمريكي يمتلك صلاحيات لا يمتلكها رئيس الوزراء الإسرائيلي- على سبيل المثال- من بينها سلطة العفو عن المذنبين، بمن فيهم العفو عن نفسه شخصيا في حالة إدانته خلال فترة رئاسته!
- رغم ذلك فإن هناك مجموعة من القانونيين الذين يجادلون بالقول إن المرجح هو أن الرئيس الموجود في الحكم يتعين أولا أن يتم عزله من منصبه قبل أن تتم إدانته في الاتهامات الموجهة له.
- مجلسا الكونغرس (الشيوخ والنواب) بما في ذلك النواب الجمهوريون في المجلسين، يتعين عليهم استكمال إجراءات عزل الرئيس بناء على اتهامات محددة في الدستور وهي الخيانة العظمي والرشوة وعدد من الجرائم والجنح التي تم ذكرها بالتفصيل في الدستور.
- بينما استحوذ الديمقراطيون على الأغلبية في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي مطلع نوفمبر الماضي، لا يزال الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ، ومن غير المتوقع أن ينشق الكثير من الجمهوريين عن الحزب في حال كشف المزيد من النتائج التي توصل إليها المحقق الخاص روبرت مولر في تحقيقاته.