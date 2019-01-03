عشية انعقاد الكونغرس.. نانسي بيلوسي لا تستبعد عزل ترمب

أعلنت نانسي بيلوسي زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي أن الديمقراطيين سينتظرون نتائج تحقيقات مولر قبل الإقدام على إجراءات عزل ترمب، فيما لم تستبعد عملية العزل أيضا.

وقالت بيلوسي في مقابلة حصرية مع برنامج (توداي) الذي بثته قناة (إن بي سي) الأمريكية الخميس عشية بدء دور الانعقاد الجديدللكونغرس غدا الجمعة:" لا يتعين عزله – أي ترمب- لسبب سياسي، وفي ذات الوقت لا يتعين تجنب المضي في إجراءات العزل لسبب سياسي أيضا."

زعيمة الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

وردا على سؤال من ساقانا جوثيري مقدمة برنامج (توداي) بشأن التوجيه الخاص من وزارة العدل الأمريكية والذي يقضي بأنه لا يمكن إدانة رئيس خلال فترة ولايته، قالت زعيمة الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب إن هذا ليس قانونا مستقرا، وكل المؤشرات تؤكد أن أي رئيس يمكن أن تتم إدانته بعد أن يخرج من منصبه، ولا يعود رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

أضافت:" يتعين عليك أن تؤكد دائما على بعض الحقائق، ولكن عندما تتحدث مع الرئيس من الصعب أن تقول ذلك لأنه- أي ترمب- يقاوم العلم والدليل والبيانات والحقيقة، من الصعب أن تجعل الرئيس ترمب يلتزم بالحقيقة وحدها."

واستطردت:" رغم ذلك اعتقد أن الرئيس والديمقراطيين يستطيعون العمل معا بشكل إيجابي. الرئيس الآن أصبح أكثر تأقلما مع فكرة أنه يتعامل مع أغلبية ديمقراطية في الكونغرس الأمريكي."

وفي استجابة سريعة لتصريحات بيلوسي، قالت كيليان كونوي المستشارة في البيت الأبيض الأمريكي في تصريحات للصحفيين الخميس إن الرئيس دونالد ترمب ليس قلقا بشأن إجراءات العزل المرتقبة، ومن المؤسف أن لدينا رئيسة مقبلة لمجلس النواب تتحدث عن الإدانة والعزل بينما يتحدث الرئيس ترمب عن أمن الحدود والبنية التحتية في الولايات الأمريكية.

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