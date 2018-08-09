الصراع في اليمن
الخميس 9 أغسطس 2018 12:10

عشرات القتلى والجرحى في هجوم على حافلة تقل أطفالا شمالي اليمن

غارة للتحالف السعودي الإماراتي على مدينة صعدة شمالي اليمن
أسوشيتد برس
قتل وأصيب العشرات من اليمنيين، الخميس، في هجوم على حافلة كانت تقل أطفالًا شمال اليمن، بحسب ما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن.

وكتبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن في تغريدة على حسابها على موقع تويتر: "عقب هجوم وقع صباح اليمن على حافلة تقل أطفالًا في سوق ضحيان شمال صعدة، استقبل مستشفى تدعمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن عشرات من القتلى والجرحى"، دون أن توضح طبيعة الهجوم.

وأشارت اللجنة الدولية إلى أنه بموجب القانون الدولي الإنساني يجب حماية حياة المدنيين أثناء النزاع.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن 20 قتيلا على الأقل سقطوا في غارة للتحالف السعودي الإماراتي شمالي اليمن، بينما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بمقتل 39 مدنيًا وإصابة 51 آخرين معظمهم من الأطفال جراء غارة للتحالف السعودي الإماراتي على مدينة صعدة. 

وذكرت قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة الحوثي، أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل نحو 39 وإصابة 43 غالبيتهم من الطلاب في غارة على مدينة ضحيان.

ونقلت القناة عن مصادر طبية في صعدة القول إن 39 مدنيا و51 جريحًا وصلوا إلى المستشفيات، وأظهرت مقاطع مصورة بثتها القناة أن غالبية الضحايا من الأطفال.

​كما أفادت "المسيرة" بمقتل مواطنين اثنين وإصابة طفل إثر غارة للتحالف على مزرعة في منطقة الشاذلية بمديرية زبيد بمحافظة الحديدة.

المصدر
فرانس برس
وكالات
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اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن

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