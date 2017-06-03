أفغانستان
السبت 3 يونيو 2017 15:36

عشرات القتلى والجرحى في انفجارات استهدفت جنازة في كابل

قال مسؤول أمني وشهود عيان إن العشرات من الأشخاص قتلوا وأصيبوا في ثلاثة انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابل.

ووقعت الانفجارات بينما كانت تقام مراسم دفن محمد سالم إزيديار ابن النائب الأول بمجلس الشيوخ.

وقتل سالم خلال مظاهرة الجمعة، بعد أن أطلقت الشرطة النار على حشد من المتظاهرين احتجاجا على الانفجار الذي وقع في المدينة الأربعاء الماضي وأسفر عن سقوط 90 قتيلا و460 جريحا.

ونقلت وسائل إعلامية محلية نفي حركة طالبان تورطها في التفجيرات، التي لم تعلن الشرطة ما إذا كانت نتيجة لتفجير قنابل زرعت سابقا أم تفجيرات انتحارية.

المصدر
وكالات
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