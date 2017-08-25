ميانمار - مسلمو الروهينغيا
الجمعة 25 أغسطس 2017 21:42

عشرات القتلى في اشتباكات بميانمار

فتاة من الروهينغيا تبكي في مخيم يدا
فتاة من الروهينغيا تبكي في أحد المخيمات
رويترز
أعلنت الحكومة في ميانمار مقتل 89 شخصا في الاشتباكات بين قوات حكومية ومسلحين في إقليم أراكان غربي ميانمار.

وقال بيان صادر عن مكتب مستشارة الدولة، رئيسة الحكومة، أونغ سان سو تشي إن حصيلة القتلى تشمل 77 مسلحا و12 من مسؤولي الأمن.

وقالت الشرطة إن الاشتباكات اندلعت بعد أن شنّ مسلحون من "جيش إنقاذ الروهينغا" عدة هجمات استهدفت مواقع تابعة لقوات الأمن وشرطة الحدود في ولاية أراكان.

وأعلن ما يسمى بجيش أراكان لإنقاذ الروهينغا مسؤوليته عن الهجمات، التي قال إنها جاءت دفاعًا عن مجتمعات الروهينغا التي تعرضت لانتهاكات من قبل القوات الحكومية.

وتأتي الهجمات بعد تسليم لجنة برئاسة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان تقريرا نهائيا بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي الروهينغا في ولاية أراكان إلى حكومة ميانمار.

وقالت اللجنة إنه ينبغي على سلطات ميانمار أن تستجيب لأزمة مسلمي الروهينغا بطريقة "محسوبة" من دون استخدام مفرط للقوة، محذرة من أن عدم معالجة الأزمة يهدد بتحول الروهينغا للتطرف.

وأصبحت المعاملة التي يتعرض لها نحو  مليون و100 ألف مسلم من الروهينغا أشد قضايا حقوق الإنسان سخونة في ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية في وقت تشهد فيه البلاد تحولات بعد حكم عسكري صارم استمر عقودا.

المصدر
الأناضول
وكالات
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مسلمو الروهينيغيا
أقليات مسلمة
انتهاكات
كوفي عنان
ميانمار

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