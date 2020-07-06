مصر
الاثنين 6 يوليو 2020 21:13

"عسكرة البلاد": جدل في مصر بعد قرار تعيين مستشار عسكري لكل محافظ

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
غيتي
أثارت موافقة مجلس النواب المصري على تعيين مستشار عسكري لكل محافظ "بهدف المحافظة على الأمن القومي" جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره ناشطون ترسيخا لـ"عسكرة البلاد".

ووافق مجلس النواب، الإثنين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بشأن "منظمات الدفاع الشعبي".

وتتضمن التعديلات إضافة مادتين جديدتين للقانون أولاهما برقم 5 مكرراً " لتقضي بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين يصدر بتعينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع".

وحددت التعديلات "اختصاصات المستشار العسكري للمحافظة، والتي تشمل المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها والتواصل الدائم مع المواطنين في إطار الحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل ولتحقيق موجبات صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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