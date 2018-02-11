ذكرى ثورة 25 يناير
الأحد 11 فبراير 2018 21:52

عزام التميمي: السعودية والإمارات وإسرائيل أقنعوا أمريكا بدعم الثورة المضادة

قال الأكاديمي الفلسطيني عزام التميمي إن الأمريكين والأوربيين كان لديهم استعداد للتعايش مع الثورات العربية لكن السعودية والإمارات وإسرائيل أقنعوهم بدعم الثورة المضادة.

وقال التميمي، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، في ذكرى مرور 7 سنوات على ثورات الشعوب العربية: "ثورات الربيع العربي كانت خطرا على الكيان الصهيوني لأن إسرائيل كان لها حلفاء يهيئون لهذا الكيان الحماية الأمنية".

وأضاف أن بعض دول الخليج كانت تخشى أن تصل الثورة إليها، وخصوصا السعودية والإمارات، اللتين شعرتا بخطر شديد على أنظمة الحكم فيهما.

وتابع أن الأمريكين والأوربيين كانوا يتعاملون مع المتغيرات بطريقة برجماتية، وكان لديهم استعداد أن يتعايشوا مع الثورات لتقليل خسائرهم، لكن السعوديين والإماراتيين والإسرائيليين أقنعوهم أنه من الأفضل دعم الثورة المضادة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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