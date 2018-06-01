الدنمارك
الجمعة 1 يونيو 2018 22:43

عريضة لمنع ختان الذكور في الدنمارك

غيتي
وقع أكثر من 50 ألف دنماركي (الجمعة) عريضة تهدف إلى حظر ختان الذكور لأسباب غير طبية دفاعا عن حقوق الطفل ما سيتيح إحالة النص للنقاش أمام البرلمان.

وقالت لينا نايهوس، من منظمة "أنتاكت دنمارك" التي كانت وراء النص، لوكالة ريتزو المحلية "إننا مسرورون فعلا لكن العمل الحقيقي يبدأ الآن فهي مرحلة مهمة لكنها صغيرة".

ولم يدعم أي حزب كبير العريضة التي عُرضت للتوقيع منذ الأول من فبراير/شباط، كما أنها لا تحظى بفرص كبيرة ليتم تبنيها في البرلمان.

وتستند العريضة إلى ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل القاضي بمعاقبة ختان الذكور الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بالسجن ست سنوات، وهي العقوبة نفسها لختان الفتيات المحظور في البلاد منذ العام 2003.

وجاء في نص العريضة أن "المجتمع لديه التزام خاص بحماية الحقوق الأساسية للطفل حتى يبلغ سن الرشد حتى يتحمل هو هذه المسؤولية".

وتقول السلطات الصحية إن الختان يشمل بين ألف وألفي طفل في الدنمارك.

واعترضت الجالية اليهودية على العريضة مشددة على موقعها بأن هذه الممارسة "مطبقة في الدنمارك من دون مشاكل منذ 400 سنة".

وكانت نائبة في أيسلندا قد اقترحت في فبراير/شباط حظر ختان الذكور. وفي حال تم تبني مشروع القانون فستصبح هذه الجزيرة في شمال الكرة الأرضية أول دولة تحظر هذه الممارسة.

ويشترط الدستور الدنماركي حصول أي "نص" على توقيع أكثر من 50 ألف شخص ليتم عرضه للنقاش أمام البرلمان.

المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية
كلمات مفتاحية
الدنمارك
ختان الأولاد
منع الختان

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