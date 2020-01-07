مصر
الثلاثاء 7 يناير 2020 14:12

"عربية الدفا".. شوربة عدس مجانية تدفئ ليل المصريين البارد (فيديو)

تداول مصريون على مواقع التواصل صورًا ومقطع فيديو لمبادرة "عربية الدفا"، كما يسميها القائمون عليها والتي تقوم بتوزيع أطباق من شوربة العدس الساخنة بالمجان ليلا بإحدى المدن الريفية.

وأعلن القائمون على المبادرة أن سيارتهم ستدور في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية شمالي مصر، وضواحيها كل ليلة، من الساعة 11 مساء لغاية ساعات الفجر الأولى.

المبادرة لاقت رواجًا كبيرًا على منصات التواصل، تخلله تشجيع ودعوات لمثل هذه المبادرات في العمل الخيري.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، مساء أمس الاثنين، تحذيرًا من عاصفة ستضرب أماكن عديدة في مصر خلال الأيام المقبلة بينها العاصمة القاهرة، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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مصر
عربية الدفا
شوربة عدس
الزقازيق
طقس بارد

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