بريطانيا
الخميس 11 يونيو 2020 17:52

عراك بين شرطي ومواطن أسود في لندن(فيديو)

لقطة من الاعتداء
مواقع التواصل
تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا للاعتداء على أحد ضباط الشرطة في منطقة "هاكني" شرق العاصمة البريطانية لندن، يوم أمس الأربعاء.

وذكرت تقارير أن بريطاني من أصل أفريقي اعتدى على شرطي في أحد شوارع المدينة، وحين هبت زميلة الشرطي لإنقاذه، قاومها المتجمعون في مكان الواقعة.

من جهة أخرى قامت شرطة مدينة هاكني بالكتابة على حسابها الرسمي على تويتر قائلة "هذا فعل حقير للغاية؛ وعلى المجتمع ألا يقبل مثل هذه التصرفات".

وتابعت "نحن هنا لحمايتك؛ الضباط في أمان لكنهم قد اهتزوا رغم شجاعتهم؛ سيتم اعتقال هؤلاء.. وهذا يجب أن يتوقف".

كما كتب الحساب الرسمي لشرطة المقاطعة، تعليقًا على الحادث "هناك ضابطان من شرطة هاكني تم الاعتداء عليهما وهما يقدمان المساعدة لأحد الناس".

وتابع "الضباط يجب أن يكونوا قادرين على القيام بأعمالهم دون خوف من سوء المعاملة أو الهجوم؛ لقد تم اعتقال الرجلين، الاعتداء ليس جزءًا من الوظيفة".

يأتي ذلك بينما تتأجج الاحتجاجات منذ نحو أسبوعين، في الولايات المتحدة وخارجها، ضد العنصرية، وتنديدًا بمقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة، عندما جثم الشرطي الأبيض على عنق المواطن الأسود منهيًا حياته رغم استغاثة الأخير.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

From @streetdrama_uk

A post shared by Abdul Raheem Rudolph (@rudol9h) on

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

اقرأ أيضا

Thumbnail
الإخوان والكشف عن سر الترشح للرئاسة!!
Thumbnail
صحيفة إسرائيلية: مسؤول مقرب من حفتر يطلب دعم تل أبيب
Thumbnail
هيومن رايتس: تقارير عن تفشي فيروس "كورونا" في سجون الإمارات
Thumbnail
دراسة تكشف لغز إصابة غير المدخنين بمرض رئوي مزمن
Thumbnail
مصر: تفتيش منازل أقارب محمد سلطان بعد دعوى قضائية ضد السيسي والببلاوي

الأكثر قراءة

  1. صحيفة إسرائيلية: مسؤول مقرب من حفتر يطلب دعم تل أبيب
  2. هيومن رايتس: تقارير عن تفشي فيروس "كورونا" في سجون الإمارات
  3. دراسة تكشف لغز إصابة غير المدخنين بمرض رئوي مزمن
  4. مصر: تفتيش منازل أقارب محمد سلطان بعد دعوى قضائية ضد السيسي والببلاوي
  5. رئيس أركان القوات الأمريكية يأسف لظهوره بجانب ترمب