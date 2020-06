عراقي يتهم الإمارات بسرقة برنامجه وإطلاقه باسم حاكم دبي (فيديو)

وظهر طنش في مقطع فيديو من أمام السفارة الإماراتية في العاصمة لندن، وقال إنه سوف يعتصم يوميًا حتى يأخذ حقوقه، موجهًا كلامه لوزارة التربية والتعليم في الإمارات.

وقال طنش إنه عمل على برنامجه سنوات عدة، واستغرق في اليوم الواحد جهدًا بلغ 18 ساعة من العمل، مضيفًا أنه لن يتنازل عن حقه الأدبي والمادي، مؤكدًا امتلاكه أدلة مادية وأنه قدمها لمسؤولين إماراتيين، إلا أنهم "يهربون" منه.

وأوضح طنش أنه سوّق البرنامج لوزارة التربية في مدينة دبي الإماراتية، في 20 أبريل/نيسان 2017، وتواصلوا معه وأخذوا الملفات والمعلومات كاملة ووعدوه بدعوته إلى دبي.

وتابع أنه وثق في الوزارة وأرسل جميع التفاصيل، ليتفاجأ بعدها بإعلان عن برنامجه باسم حاكم دبي.

@FCOArabic @MoFAICUAE

I marketed a my software to the UAE Ministry of Education

5 months later, the UAE Prime Minister announced my program in his name.I am a British and UK gov must claim my right.

otherwise Target everything Emirates in the British.This is a formal threat.