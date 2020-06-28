عراقي يتهم الإمارات بسرقة برنامجه وإطلاقه باسم حاكم دبي (فيديو)

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي

اتهم المواطن العراقي عبد الحميد عاجل جبر طنش، السلطات الإماراتية بسرقة برنامجه "مدرسة"، والذي أطلقه حاكم دبي، محمد بن راشد باسمه، في أكتوبر/تشرين أول 2018.

وظهر طنش في مقطع فيديو من أمام السفارة الإماراتية في العاصمة لندن، وقال إنه سوف يعتصم يوميًا حتى يأخذ حقوقه، موجهًا كلامه لوزارة التربية والتعليم في الإمارات.

#سوقت #برنامج #كمبيوتر الوزارة التربيه بدبي يوم ٢٠/٠٤/٢٠١٧

تواصلو معاي واخذو كل الملفات ومعلومات البرنامج من بعد ما وعدوني لدعوتي لدبي للإعلان عن البرنامج باسمي وثقت فيهم ودزيتلهم كل التفاصيل

يوم ٢٥/٠٩/٢٠١٧

أعلن محمد بن راشد عن برنامجي باسمة

قدمت شكاوي لكل وزاراتهم لكن ماكو فايده pic.twitter.com/HR6tyZvrf8 — Abdulhamid tanash.العراقي 07878554141 (@GKLXha5FIFdLIGg) May 13, 2020

ياعرب سوقت برنامج كمبيوتر لوزارة التربية الإماراتية في يوم٢٠/٠٤/٢٠١٧لغرض التسويق وتواصلو معي وطلبو مني ابعث لهم كل تفاصيل ومعلومات وملفات البرنامج ليتم دعوتي لدبي للإعلان عن برنامجي باسمي من دبي.

وفي يوم٢٥/٠٩/٢٠١٧

أعلن محمد بن راشد عن برنامجي بأسمة برنامج مدرسة #الامارات pic.twitter.com/IVsofdbpDb — Abdulhamid tanash.العراقي 07878554141 (@GKLXha5FIFdLIGg) June 11, 2020

وقال طنش إنه عمل على برنامجه سنوات عدة، واستغرق في اليوم الواحد جهدًا بلغ 18 ساعة من العمل، مضيفًا أنه لن يتنازل عن حقه الأدبي والمادي، مؤكدًا امتلاكه أدلة مادية وأنه قدمها لمسؤولين إماراتيين، إلا أنهم "يهربون" منه.

حاكم دبي محمد بن راشد يدشّن منصة "مدرسة" الأكبر عربيًّا للتعليم الإلكتروني

وأوضح طنش أنه سوّق البرنامج لوزارة التربية في مدينة دبي الإماراتية، في 20 أبريل/نيسان 2017، وتواصلوا معه وأخذوا الملفات والمعلومات كاملة ووعدوه بدعوته إلى دبي.

رسالة لكل الشرفاء بشعبنا العربي لا تتركوني لوحدي أقاتل حكومة الإمارات التي سرقتني.

سوف أستمر بالقتال لأخر قطرة في دمي.

لأنول أحدا الحسنتين النصر أما الشهادة

ادعموني بكل ما تستطيعون من قوه بنشر اخباري يوميآ.وأعلن لكم من يوم الخميس القادم سيبدأ اول يوم المواجهة بين الخير والشر — Abdulhamid tanash.العراقي 07878554141 (@GKLXha5FIFdLIGg) June 23, 2020

وتابع أنه وثق في الوزارة وأرسل جميع التفاصيل، ليتفاجأ بعدها بإعلان عن برنامجه باسم حاكم دبي.

#من #أمام السفارة الاماراتية في لندن أول يوم اعتصام...

سوف انزل فيديو بعد شوي pic.twitter.com/0cQWiO62Rc — Abdulhamid tanash.العراقي 07878554141 (@GKLXha5FIFdLIGg) June 25, 2020

@MOEducationUAE

ياعرب سوقت برنامج كمبيوتر لوزارة التربية الإماراتية في يوم٢٠/٠٤/٢٠١٧لغرض التسويق وتواصلو معي وطلبو مني ابعث لهم كل تفاصيل ومعلومات وملفات البرنامج ليتم دعوتي لدبي للإعلان عن برنامجي باسمي من دبي.

وفي يوم٢٥/٠٩/٢٠١٧

أعلن محمد بن راشد عن برنامجي بأسمة برنامج(مدرسة) pic.twitter.com/2cvpDPRJ7R — Abdulhamid tanash.العراقي 07878554141 (@GKLXha5FIFdLIGg) June 25, 2020

اول يوم إعتصام من أمام السفارة الاماراتية في لندن.

وسوف يكون الاعتصام بشكل يومي ودائم لأجل غير مسمى. pic.twitter.com/w3sTz1Kc0F — Abdulhamid tanash.العراقي 07878554141 (@GKLXha5FIFdLIGg) June 25, 2020

من أمام القنصلية الاماراتية في لندن مستمر أطالب بحقي... pic.twitter.com/tkaiZ4HAEX — Abdulhamid tanash.العراقي 07878554141 (@GKLXha5FIFdLIGg) June 26, 2020

من أمام القنصلية الاماراتية ٢٦/٦/٢٠٢٠ مستمر أطالب بحقي

هذا حقي

سوقت برنامج كمبيوتر الوزارة التربيه الإماراتية وسرقوه بكل وقاحة ومحمد بن راشد آل مكتوم أعلن عن برنامجي بأسمة.

يا ناس وآلله اشتغلت على البرنامج ١٨ ساعة باليوم لسنوات وخسرت مجهود وفلوس علشان الملكية الفكرية. السرقةحرام pic.twitter.com/CFBD1UKXnL — Abdulhamid tanash.العراقي 07878554141 (@GKLXha5FIFdLIGg) June 26, 2020

مستمر اطالب بحقي ياعرب سوقت برنامج كمبيوتر لوزارة التربية الإماراتية في يوم٢٠/٠٤/٢٠١٧لغرض التسويق وتواصلو معي وطلبو مني ابعث لهم كل تفاصيل ومعلومات وملفات البرنامج ليتم دعوتي لدبي للإعلان عن برنامجي باسمي من دبي

وفي يوم٢٥/٠٩/٢٠١٧

أعلن محمد بن راشد عن برنامجي بأسمة برنامج(مدرسة) pic.twitter.com/SELgLbyRhX — Abdulhamid tanash.العراقي 07878554141 (@GKLXha5FIFdLIGg) June 27, 2020

ياعرب سوقت برنامج كمبيوتر لوزارة التربية الإماراتية في يوم٢٠/٠٤/٢٠١٧لغرض التسويق وتواصلو معي وطلبو مني ابعث لهم كل تفاصيل ومعلومات وملفات البرنامج ليتم دعوتي لدبي للإعلان عن برنامجي باسمي من دبي.

وفي يوم٢٥/٠٩/٢٠١٧

أعلن محمد بن راشد عن برنامجي بأسمة برنامج مدرسة وغدر الغادورون pic.twitter.com/pzjtN5ln7k — Abdulhamid tanash.العراقي 07878554141 (@GKLXha5FIFdLIGg) June 28, 2020

@FCOArabic @MoFAICUAE

I marketed a my software to the UAE Ministry of Education

5 months later, the UAE Prime Minister announced my program in his name.I am a British and UK gov must claim my right.

otherwise Target everything Emirates in the British.This is a formal threat. — Abdulhamid tanash.العراقي 07878554141 (@GKLXha5FIFdLIGg) May 30, 2020

وقدّم بعدها عددًا من الشكاوى للمطالبة بالحقوق الفكرية والملكية، إلا أنهم قالوا له الجأ للمحاكم الدولية إن شئت، نافين سرقة البرنامج، على حد قوله.