عراقي يتهم الإمارات بسرقة برنامجه وإطلاقه باسم حاكم دبي (فيديو)
وظهر طنش في مقطع فيديو من أمام السفارة الإماراتية في العاصمة لندن، وقال إنه سوف يعتصم يوميًا حتى يأخذ حقوقه، موجهًا كلامه لوزارة التربية والتعليم في الإمارات.
#سوقت #برنامج #كمبيوتر الوزارة التربيه بدبي يوم ٢٠/٠٤/٢٠١٧— Abdulhamid tanash.العراقي 07878554141 (@GKLXha5FIFdLIGg) May 13, 2020
تواصلو معاي واخذو كل الملفات ومعلومات البرنامج من بعد ما وعدوني لدعوتي لدبي للإعلان عن البرنامج باسمي وثقت فيهم ودزيتلهم كل التفاصيل
يوم ٢٥/٠٩/٢٠١٧
أعلن محمد بن راشد عن برنامجي باسمة
قدمت شكاوي لكل وزاراتهم لكن ماكو فايده pic.twitter.com/HR6tyZvrf8
ياعرب سوقت برنامج كمبيوتر لوزارة التربية الإماراتية في يوم٢٠/٠٤/٢٠١٧لغرض التسويق وتواصلو معي وطلبو مني ابعث لهم كل تفاصيل ومعلومات وملفات البرنامج ليتم دعوتي لدبي للإعلان عن برنامجي باسمي من دبي.— Abdulhamid tanash.العراقي 07878554141 (@GKLXha5FIFdLIGg) June 11, 2020
وفي يوم٢٥/٠٩/٢٠١٧
أعلن محمد بن راشد عن برنامجي بأسمة برنامج مدرسة #الامارات pic.twitter.com/IVsofdbpDb
وقال طنش إنه عمل على برنامجه سنوات عدة، واستغرق في اليوم الواحد جهدًا بلغ 18 ساعة من العمل، مضيفًا أنه لن يتنازل عن حقه الأدبي والمادي، مؤكدًا امتلاكه أدلة مادية وأنه قدمها لمسؤولين إماراتيين، إلا أنهم "يهربون" منه.
وأوضح طنش أنه سوّق البرنامج لوزارة التربية في مدينة دبي الإماراتية، في 20 أبريل/نيسان 2017، وتواصلوا معه وأخذوا الملفات والمعلومات كاملة ووعدوه بدعوته إلى دبي.
رسالة لكل الشرفاء بشعبنا العربي لا تتركوني لوحدي أقاتل حكومة الإمارات التي سرقتني.— Abdulhamid tanash.العراقي 07878554141 (@GKLXha5FIFdLIGg) June 23, 2020
سوف أستمر بالقتال لأخر قطرة في دمي.
لأنول أحدا الحسنتين النصر أما الشهادة
ادعموني بكل ما تستطيعون من قوه بنشر اخباري يوميآ.وأعلن لكم من يوم الخميس القادم سيبدأ اول يوم المواجهة بين الخير والشر
وتابع أنه وثق في الوزارة وأرسل جميع التفاصيل، ليتفاجأ بعدها بإعلان عن برنامجه باسم حاكم دبي.
#من #أمام السفارة الاماراتية في لندن أول يوم اعتصام...— Abdulhamid tanash.العراقي 07878554141 (@GKLXha5FIFdLIGg) June 25, 2020
سوف انزل فيديو بعد شوي pic.twitter.com/0cQWiO62Rc
@MOEducationUAE— Abdulhamid tanash.العراقي 07878554141 (@GKLXha5FIFdLIGg) June 25, 2020
ياعرب سوقت برنامج كمبيوتر لوزارة التربية الإماراتية في يوم٢٠/٠٤/٢٠١٧لغرض التسويق وتواصلو معي وطلبو مني ابعث لهم كل تفاصيل ومعلومات وملفات البرنامج ليتم دعوتي لدبي للإعلان عن برنامجي باسمي من دبي.
وفي يوم٢٥/٠٩/٢٠١٧
أعلن محمد بن راشد عن برنامجي بأسمة برنامج(مدرسة) pic.twitter.com/2cvpDPRJ7R
اول يوم إعتصام من أمام السفارة الاماراتية في لندن.— Abdulhamid tanash.العراقي 07878554141 (@GKLXha5FIFdLIGg) June 25, 2020
وسوف يكون الاعتصام بشكل يومي ودائم لأجل غير مسمى. pic.twitter.com/w3sTz1Kc0F
من أمام القنصلية الاماراتية في لندن مستمر أطالب بحقي... pic.twitter.com/tkaiZ4HAEX— Abdulhamid tanash.العراقي 07878554141 (@GKLXha5FIFdLIGg) June 26, 2020
من أمام القنصلية الاماراتية ٢٦/٦/٢٠٢٠ مستمر أطالب بحقي— Abdulhamid tanash.العراقي 07878554141 (@GKLXha5FIFdLIGg) June 26, 2020
هذا حقي
سوقت برنامج كمبيوتر الوزارة التربيه الإماراتية وسرقوه بكل وقاحة ومحمد بن راشد آل مكتوم أعلن عن برنامجي بأسمة.
يا ناس وآلله اشتغلت على البرنامج ١٨ ساعة باليوم لسنوات وخسرت مجهود وفلوس علشان الملكية الفكرية. السرقةحرام pic.twitter.com/CFBD1UKXnL
مستمر اطالب بحقي ياعرب سوقت برنامج كمبيوتر لوزارة التربية الإماراتية في يوم٢٠/٠٤/٢٠١٧لغرض التسويق وتواصلو معي وطلبو مني ابعث لهم كل تفاصيل ومعلومات وملفات البرنامج ليتم دعوتي لدبي للإعلان عن برنامجي باسمي من دبي— Abdulhamid tanash.العراقي 07878554141 (@GKLXha5FIFdLIGg) June 27, 2020
وفي يوم٢٥/٠٩/٢٠١٧
أعلن محمد بن راشد عن برنامجي بأسمة برنامج(مدرسة) pic.twitter.com/SELgLbyRhX
ياعرب سوقت برنامج كمبيوتر لوزارة التربية الإماراتية في يوم٢٠/٠٤/٢٠١٧لغرض التسويق وتواصلو معي وطلبو مني ابعث لهم كل تفاصيل ومعلومات وملفات البرنامج ليتم دعوتي لدبي للإعلان عن برنامجي باسمي من دبي.— Abdulhamid tanash.العراقي 07878554141 (@GKLXha5FIFdLIGg) June 28, 2020
وفي يوم٢٥/٠٩/٢٠١٧
أعلن محمد بن راشد عن برنامجي بأسمة برنامج مدرسة وغدر الغادورون pic.twitter.com/pzjtN5ln7k
@FCOArabic @MoFAICUAE— Abdulhamid tanash.العراقي 07878554141 (@GKLXha5FIFdLIGg) May 30, 2020
I marketed a my software to the UAE Ministry of Education
5 months later, the UAE Prime Minister announced my program in his name.I am a British and UK gov must claim my right.
otherwise Target everything Emirates in the British.This is a formal threat.
وقدّم بعدها عددًا من الشكاوى للمطالبة بالحقوق الفكرية والملكية، إلا أنهم قالوا له الجأ للمحاكم الدولية إن شئت، نافين سرقة البرنامج، على حد قوله.