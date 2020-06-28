الإمارات والعراق
الأحد 28 يونيو 2020 21:22

عراقي يتهم الإمارات بسرقة برنامجه وإطلاقه باسم حاكم دبي (فيديو)

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي
اتهم المواطن العراقي عبد الحميد عاجل جبر طنش، السلطات الإماراتية بسرقة برنامجه "مدرسة"، والذي أطلقه حاكم دبي، محمد بن راشد باسمه، في أكتوبر/تشرين أول 2018.

وظهر طنش في مقطع فيديو من أمام السفارة الإماراتية في العاصمة لندن، وقال إنه سوف يعتصم يوميًا حتى يأخذ حقوقه، موجهًا كلامه لوزارة التربية والتعليم في الإمارات.

وقال طنش إنه عمل على برنامجه سنوات عدة، واستغرق في اليوم الواحد جهدًا بلغ 18 ساعة من العمل، مضيفًا أنه لن يتنازل عن حقه الأدبي والمادي، مؤكدًا امتلاكه أدلة مادية وأنه قدمها لمسؤولين إماراتيين، إلا أنهم "يهربون" منه.

حاكم دبي محمد بن راشد يدشّن منصة "مدرسة" الأكبر عربيًّا للتعليم الإلكتروني

وأوضح طنش أنه سوّق البرنامج لوزارة التربية في مدينة دبي الإماراتية، في 20 أبريل/نيسان 2017، وتواصلوا معه وأخذوا الملفات والمعلومات كاملة ووعدوه بدعوته إلى دبي.

وتابع أنه وثق في الوزارة وأرسل جميع التفاصيل، ليتفاجأ بعدها بإعلان عن برنامجه باسم حاكم دبي.

وقدّم بعدها عددًا من الشكاوى للمطالبة بالحقوق الفكرية والملكية، إلا أنهم قالوا له الجأ للمحاكم الدولية إن شئت، نافين سرقة البرنامج، على حد قوله.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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