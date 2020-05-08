العراق
الجمعة 8 مايو 2020 19:28

عراقيون يوثقون لحظة مرور جسم ملتهب في سماء البلاد (فيديو)

تداول عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس مقاطع فيديو تظهر مرور جسم ملتهب في السماء بسرعة فائقة.

ونشر عراقيون من مناطق مختلفة منها النجف وميسان وبغداد مقاطع فيديو وصورا تظهر مرور الجسم الغريب مبدين استغرابهم من المشهد.
وأظهر، مقطع فيديو مرور جسم مضيء في السماء، وسقوطه بعد فترة.  
وقال شهود عيان إن الجسم مرّ من فوق مدينة الكوت في واسط. وبحسب الشهود سقط الجسم الغريب سقط ضمن حدود المدينة.
وتفاعل عراقيون بسخرية وبعضهم بدهشة من رؤية الظاهرة فيما لم تغب التعليقات السياسية عن تفاعلهم مع المشهد.

مغردون يعلقون

كتب أحد المغردين" أخواني الساعة أربعة وثلاث وثلاثون دقيقة فجرا شاهدت كأنه صاروخ وله ضوء مشع أقوى من النيزك بارتفاع الغيم أو أقل".
وأضاف "قادم من جهة الساحل الأيسر قرب القلعة باتجاه الغرب بشكل مستقيم وبدون صوت وقد أيد ذلك شخص كان قريبا مني.... للعلم ومن له معلومات يفيدنا لأن بلدنا صار ملعب".
وكتب آخر "نيزك يمر من فوق سماء العراق وعدد من الدول سنة 2020 ما ناوية تعديها.. عله خير".

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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سماء
الكوت
مغردون

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