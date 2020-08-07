العراق
الجمعة 7 أغسطس 2020 11:34

عراقية تحاول حرق نفسها خلال بث مباشر على فيسبوك.. ما السبب؟ (فيديو)

حاولت السيدة العراقية إحراق نفسها إلا أن المارة في الشارع أنقذوها بآخر لحظة
حاولت السيدة العراقية إحراق نفسها إلا أن المارة في الشارع أنقذوها بآخر لحظة
مواقع التواصل
في مقطع فيديو تداولته منصات التواصل أمس الخميس حاولت امرأة عراقية، بالقرب من العتبة الحسينية في محافظة كربلاء، إضرام النار في نفسها خلال بث مباشر على فيسبوك في مقابلة مع صحفي محلي.

وقالت المرأة إن سبب إقدامها على هذا الفعل هو أن العتبة الحسينية والجهات التابعة لها منعتها من العمل داخل سوق شعبي ودمرت مكان عملها المؤقت.

وقبل أن تقدم على إشعال النار في نفسها اشتكت المواطنة العراقية سوء أحوالها، ووجهت انتقادات حادة لزعماء الشيعة، مشيرة إلى أنهم يركضون وراء المناصب ولا يبالون بأوضاع الفقراء.

واستنكرت المواطنة في مقطع الفيديو إقدام المسؤولين على إزالة "بسطة" تكسب من خلالها رزقها، دون أن يمد لها أحد من "أصحاب العمائم" يد العون منذ أشهر، وأنها لا تملك في جيبها حتى ألف دينار، حسب تعبيرها.

وسكبت المرأة  الوقود على نفسها خلال حديثها عن الظلم الذي تتعرض له ومن على شاكلتها من الباعة المتجولين قبل أن يمنعها شباب قريبون منها من محاولة إضرام النار بنفسها بآخر لحظة.

واستنكر عراقيون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي سيطرة العتبات المقدسة التابعة للوقف الشيعي على الأسواق التجارية مطالبين الحكومة بالتدخل لإنصاف العاملين في تلك الأسواق.

ورأى مغردون أن محاولة المرأة إضرام النار بنفسها بسبب جشع "العتبات المقدسة وسيطرتها على الأسواق والحركة التجارية" ينبغي أن يوضع له نهاية، وأن يتم "رفع القدسية الزائفة عن هؤلاء اللصوص".

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
كلمات مفتاحية
العراق
مواطنة
محاولة إحراق
العتبات المقدسة

اقرأ أيضا

Thumbnail
ضحكة نبيه بري مع ماكرون تثير غضب اللبنانيين (صورة)
Thumbnail
كورونا.. توقعات بوفاة 300 ألف أمريكي بحلول ديسمبرأيلول والهند تسجل إصابات قياسية
Thumbnail
ردا على مصر واليونان.. تركيا: سنحمي مصالحنا شرقي المتوسط إلى الأبد
Thumbnail
الجزائر تحذر من "صومال جديد" في حال تسليح قبائل ليبية
Thumbnail
شحنة الصدفة في بيروت.. كيف أدت زيارة عابرة للميناء إلى كارثة؟

الأكثر قراءة

  1. ضحكة نبيه بري مع ماكرون تثير غضب اللبنانيين (صورة)
  2. كورونا.. توقعات بوفاة 300 ألف أمريكي بحلول ديسمبرأيلول والهند تسجل إصابات قياسية
  3. عراقية تحاول حرق نفسها خلال بث مباشر على فيسبوك.. ما السبب؟ (فيديو)
  4. ردا على مصر واليونان.. تركيا: سنحمي مصالحنا شرقي المتوسط إلى الأبد
  5. الجزائر تحذر من "صومال جديد" في حال تسليح قبائل ليبية