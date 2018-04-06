مسيرة العودة
الجمعة 6 أبريل 2018 10:21

عدد الشهداء الفلسطينيين يصل إلى 20 بعد وفاة مصاب في غزة

فلسطينيون يشيعون جثمان أحد شهداء احتجاجات "مسيرة العودة" في قطاع غزة
رويترز
قال مسؤولون بوزارة الصحة إن فلسطينيا توفي (الجمعة) متأثرا بجروح أصيب بها قبل أسبوع خلال احتجاجات مع الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن الشهيد يدعى ثائر محمد رابعة (30 عاما)، وكان قد أصيب خلال الاحتجاجات ضد الاحتلال يوم الجمعة الماضي شرق جباليا.

وبهذا يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في المواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، والتي بدأت يوم 30 مارس/آذار، إلى 20 شهيدا.

ووصل بالفعل مئات الفلسطينيين إلى منطقة الحدود الجمعة استعدادا لمظاهرة يتوقع أن تكون الأكبر منذ اليوم الأول من الاحتجاجات والذي سقط فيه معظم الشهداء والمصابين.

وبدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين يوم الجمعة الماضي احتجاجا يستمر ستة أسابيع تحت شعار مسيرة العودة، حيث نصبوا خياما على امتداد السياج الأمني لحدود القطاع الذي يعيش فيه مليونا فلسطيني وتسيطر عليه حركة حماس.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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قطاع غزة
شهداء فلسطينيون

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