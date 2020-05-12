"عداد موتى ترمب" في نيويورك لتذكير الرئيس بنتائج سياساته مع "كورونا"

تداول ناشطون أمريكيون على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لما يسمى "عداد موتى ترمب" في ميدان التايمز بمدينة نيويورك.

وصمم "عداد الموتى" للتذكير بأعداد ضحايا فيروس كورونا الذين سقطوا نتيجة تأخر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في اتخاذ الإجراءات الاحترازية مبكرًا.

وتقوم آلية عمل "عداد موتى ترمب" بتحديث أعداد الضحايا الذين ماتوا نتيجة إصاباتهم بالفيروس التاجي الذي ضرب أمريكا بقوة.

Today we launched a HUGE statement, The Trump Death Clock went live in Times Square to hold this President to account for the estimated 60% of COVID-19 that could have been prevented. #TrumpDeathClock https://t.co/o2CrIWYh2M pic.twitter.com/O9Zr9LyaXz — TrumpDeathClock (@TrumpDeathClock) May 8, 2020

وحمل الناشطون ترمب مسؤولية موت 60% من هذه الأعداد، معتبرين أن العدد كان يمكن أن يكون أقل لو اتخذ ترمب قرارًا بإيقاف حركة السفر وإغلاق الحدود قبل 16 مارس/آذار الماضي.

وتتصدر الولايات المتحدة أعلى معدلات الإصابة والوفاة بكورونا على مستوى العالم، فقد وصل عدد مصابيها لنحو مليون و386 ألفًا، توفي منهم نحو 82 ألفًا وتعافى أكثر من 262 ألفًا.

وعالميًا، وصل عدد الإصابات بكورونا نحو 4 ملايين و257 ألف حالة، توفي منها أكثر من 287 ألفًا، وتعافى نحو مليون و530 ألفًا، بينما تسابق دول العالم الزمن لإيجاد دواء أو لقاح من أجل كبح جماح الوباء.