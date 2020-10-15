دراما تلفزيونية
الخميس 15 أكتوبر 2020 13:52

عثمان وملك شاه وبربروس.. تنافس قوي على الصدارة في موسم الدراما التركية

تجاوز عدد مشاهدات الحلقة الأولى من المسلسل التركي "النهضة السلجوقية العظمى" العشرة ملايين
تجاوز عدد مشاهدات الحلقة الأولى من المسلسل التركي "النهضة السلجوقية العظمى" العشرة ملايين
مواقع التواصل
موسم ساخن بدأته الدراما التركيا مع عودة مسلسل "المؤسس عثمان" (‏Kuruluş: Osm) للشاشة بجزئه الثاني.

كما بدأ عرض الحلقات الأولى من المسلسل الجديد "النهضة السلجوقية العظمى" (uyanis buyuk selcuklu) وترقب عرض مسلسل بربروس مع بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني. 

وأشعل تزامن عرض مسلسلي النهضة السلجوقية العظمى و المؤسس عثمان، في نفس التوقيت، التنافس بين صناع العملين.

المؤسس عثمان يعود للشاشة الصغيرة بجزئه الثاني (مواقع التواصل)


حيث تفوق المسلسل الجديد "النهضة السلجوقية" على مسلسل "عثمان" في عدد مرات البحث عبر الإنترنت وفي نسب المشاهدة بحسب وسائل الإعلام التركية.

وتجاوز عدد مشاهدات الحلقة الأولى منه عشرة ملايين مشاهدة متجاوزًا بذلك مسلسل قيامة أرطغرل الذي كان يتربع على عرش أكثر المسلسلات التركية مشاهدة. 

وربما زاد من شعبية الحلقات الأولى في المسلسل قيام الممثل التركي غوركان أويكون بدور بطل المسلسل ملك شاه، حيث اشتهر "أويكون" بدوره في مسلسل وادي الذئاب. 

مسلسل بربروس يسلط الضوء على حياة البحار العثماني ويؤدي دور البطولة الممثل أنجين ألطان (مواقع التواصل)
أنجين ألطان يعود ببربروس 

ينتظر كثير من الأتراك الأربعاء الأول من شهر نوفمبر لمتابعة الحلقة الأولى من مسلسل بربروس، الذي يؤدي فيه دور البطولة الممثل أنجين ألطان الذي اشتهر ببطولة مسلسل قيامة أرطغرل. 

المسلسل الذي رُصِدت له ميزانية ضخمة ينتظر أن يسلط الضوء على حياة البحار العثماني خير الدين بربروس الذي اشتهر بمعاركة في شرق المتوسط وهو ما قد يستفيد منه صناع المسلسل عن طريق ربط الماضي بالحاضر.

المصدر
الجزيرة مباشر

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