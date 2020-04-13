اليمن
الاثنين 13 أبريل 2020 16:46

عبر منحدرات مخيفة.. شاهد كيف تجلب يمنيات الماء من قاع بئر؟

عبر منحدرات مخيفة وشديدة الخطورة.. يمنيات يجلبن المياه من قاع بئر في صنعاء
تفاعل ناشطون يمنيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع صور ومقاطع فيديو تظهر مجموعة من النساء والأطفال وهم يجلبون الماء من عمق إحدى الآبار ذات المنحدرات شديدة الخطورة بالعاصمة صنعاء.

وأظهر مقطع فيديو انتشر قبل يومين، وتداوله ناشطون عبر مواقع التواصل، مجموعة من النساء يقمن بجلب الماء من قاع البئر عبر سُلم شديد الانحدار بني لهم على حواف البئر.

وعبر مغردون عن وجعهم الشديد على هؤلاء النساء واحتمالية تعرضهم لكارثة في أي لحظة إذا انزلقت قدم إحداهن بالخطأ.

وعلقت الناشطة وداد البدوي، على الصورة بالقول "يا لطيف.. أقسم بالله بموت عطشا ولا بعرف أنزل وأطلع هنا وكمان مُحملة كذا، يا لهُ من نضال للمرأة اليمنية من أجل أسرتها وبيتها، تعظيم سلام لهذه الجهود".

وعلق وزير الثقافة اليمني السابق خالد الرويشان، بالقول "أحزنتني هذه الصورة لأنها ماتزال مصدر المياه الوحيد حتى اليوم لقرية بكاملها، وأثارت دهشتي لهندسة تصميمها النادر اللولبي الغريب في قلب الصخر الأصم!".

وأضاف الرويشان "أمّا إعجابي، فبقوة إنسان هذه البلاد..بأطفالها الشجعان..   نموذجًا.. حصونًا، وقلاعاً، وعمارةً، وحياةً، ولعل هذه البئر الصخرية الغريبة شاهدًا على ذلك".

ومنذ 2014، تدور في اليمن حرب مدمرة بين الحوثيين المتهمين بتلقي دعم من إيران وبين القوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي.

وتصاعدت حدة الحرب منذ مارس/آذار 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

وتسبب النزاع في مقتل عشرات الآلاف، بينهم عدد كبير من المدنيين، وأدى ذلك إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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