عبر صورة جمعتهما.. فاندام ينعي رجاء الجداوي
وكتب فان دام على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "أنا في صدمة.. أمر محزن للغاية أن تقرأ أن الممثلة المصرية الأسطورية رجاء الجداوي قد توفيت بعد معركة شجاعة ضد فيروس كورونا".
وأضاف: "التقيت بها قبل بضعة أشهر، كانت مليئة بالحياة، مبتهجة ورائعة.. لا أستطيع أن أصدق أنها رحلت، ولكن ستعيش دائماً في ذاكرتي بروحها الجميلة والضحك الجميل.. ليبارك الله روحها".
I'm in shock! It's very sad to read that legendary Egyptain actress Ragaa Al-Giddawy has passed away after a brave battle against coronavirus. I met her few months ago, she was so full of life, cheerful and majestic – I cannot believe she's gone…but, she will always live in my memory with her lovely spirit and beautiful laughs. May Allah bless her soul. Love 💔 #JCVD #رجاء_الجداوي
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وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي السبت الماضي بعد إصابتها بفيروس كورونا، خلال تصوير مشاهد مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في شهر رمضان الماضي.