مشاهير
الثلاثاء 7 يوليو 2020 00:42

عبر صورة جمعتهما.. فاندام ينعي رجاء الجداوي

نعى الفنان العالمي جان كلود فان دام الممثلة المصرية رجاء الجداوي بعد وفاتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتب فان دام على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "أنا في صدمة.. أمر محزن للغاية أن تقرأ أن الممثلة المصرية الأسطورية رجاء الجداوي قد توفيت بعد معركة شجاعة ضد فيروس كورونا".

وأضاف: "التقيت بها قبل بضعة أشهر، كانت مليئة بالحياة، مبتهجة ورائعة.. لا أستطيع أن أصدق أنها رحلت، ولكن ستعيش دائماً في ذاكرتي بروحها الجميلة والضحك الجميل.. ليبارك الله روحها".

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي السبت الماضي بعد إصابتها بفيروس كورونا، خلال تصوير مشاهد مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

المصدر
خدمة سند

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