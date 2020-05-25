الصراع في ليبيا
الاثنين 25 مايو 2020 16:56

عبر تويتر.. السفارة الأمريكية في ليبيا تكذّب قناة الحدث السعودية (تغريدات)

السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند (يسار) ورئيس الوزراء الليبي فايز السراج
صفحة السفارة الأمريكية في ليبيا
كذبت السفارة الأمريكية في ليبيا خبرا لقناة الحدث الفضائية السعودية بشأن وصول وفد أمريكي إلى بنغازي للتفاوض من أجل حل الأزمة في ليبيا.

كانت قناة الحدث السعودية قد نشرت خبرا في تغريدة قالت فيه إن وفدا أمريكيا وصل إلى بنغازي لبحث المساعي لحل الأزمة؛ غير أن السفارة الأمريكية في ليبيا ردت على التغريدة بعد ساعات ونفت صحة الخبر، موضحة أنه لا يوجد أي وفد أمريكي في بنغازي، وأن "هذه الشائعة غير صحيحة".

ويأتي رد السفارة عقب 3 أيام من اتصال هاتفي تلقاه رئيس الحكومة الليبية فايز السراج، من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقال السراج خلال الاتصال، إن حكومته "تخوض حربا فُرضت عليها"، في إشارة إلى ردها على هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس.

والسبت، رحبت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، في بيان، بمساهمات حكومة السراج الشرعية، المهمة في دحر الإرهاب وتحقيق السلام.

وقالت السفارة الأمريكية، في البيان عبر موقعها "تحدّث السفير ريتشارد نورلاند مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج يوم 22 من مايو (الجمعة)، لتأكيد الحاجة الملحة إلى إنهاء التدفق المزعزع للاستقرار، من المعدّات العسكرية والمرتزقة من روسيا وغيرها من الدول إلى ليبيا".

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن قوات حفتر هجوما فاشلا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

الكثير من الناشطين تفاعلوا مع الأمر وأعادوا نشر التغريدتين قائلين إن السفارة الأمريكية "فضحت" ادعاءات قناة الحدث.

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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السفارة الأمريكية

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