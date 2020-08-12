انفجار بيروت
الأربعاء 12 أغسطس 2020 14:24

عبر تقنية 360 درجة.. مصور لبناني يوثق حجم كارثة مرفأ بيروت

صورة جوية عالية الدقة لمرفأ بيروت بعد الانفجار
صورة جوية عالية الدقة لمرفأ بيروت بعد الانفجار
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نشر المصور اللبناني أحمد شايندر عبر صفحته في فيسبوك صورا جوية عالية الدقة تظهر الدمار وحجم الضرر الذي حل بمرفأ بيروت والأبنية السكنية بعد الانفجار الضخم الذي وقع الأسبوع الماضي.

كما نشر شايندر صور جوية مصورة عبر طائرة بدون طيار بتقنية 360 درجة تظهر حجم الضرر الكبير الذي حل بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وكذلك نشر المصور اللبناني لقطات توثق عمليات تنظيف الشوراع وإعادة الإعمار الجارية الآن، بالإضافة إلى صور للاحتجاجات التي تشهدها شوارع بيروت. 

وبُعيد الساعة السادسة من مساء الثلاثاء في الرابع من أغسطس/آب، شعر سكّان العاصمة اللبنانية وجوارها باهتزاز عنيف لثوان عدّة، تلاه صوت انفجار رهيب أحال مناطق بأسرها من العاصمة ركاماً.

حيث انفجر 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزنة في أحد مستوجعات مرفأ بيروت، مما أحدث دماراً  هائلاً في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، وامتدت  الأضرار إلى مسافات بعيدة.

وأسفر الانفجار عن سقوط  164 قتيلا ونحو6000  جريح، حسبما أفادت بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

كما تضررت العديد من المنشآت العامة والخاصة والمستشفيات أيضا وباتت غير صالحة للاستخدام.

 وتواصل وحدات الجيش اللبناني حتى اليوم عمليات رفع الانقاض والركام والردميات الناجمة عن الانفجار.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
وكالات
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انفجار بيروت
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