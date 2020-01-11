السودان
السبت 11 يناير 2020 21:44

عبد الحي يوسف: السودان مختطف والإمارات تقول إنها من قامت بالتغيير

قال الدكتور عبد الحي يوسف الداعية السوداني للجزيرة مباشر إن السودان مختطف وسفير الإمارات أعلن على الملأ أن "هذا التغيير نحن من قام به" في إشارة إلى عزل الرئيس عمر البشير.

وأضاف يوسف لموقع الجزيرة مباشر أن "البلد تباع والأموال توزع والصفقات المشبوهة تتم في غير وجود برلمان منتخب أو حكومة منتخبة، ولكن تسلقت على الثورة مجموعة فرضت نفسها على الناس وتحالفت مع قوى إقليمية ودولية وشرعت في فرض السياسات التي يعاني منها الناس وكأنها ما استفادت من التاريخ."

وأوضح يوسف أن "أصابع الإمارات ظاهرة في محاربة الدعوة وتجفيف منابعها وغلق الإذاعات والقنوات الإسلامية والنائب العام أتى من زيارة للإمارات وقال في المطار ، سنفتح تحقيقا مع كل من جاء ذكره في محاكمة الرئيس سواء جامعة أفريقيا أو أنا “عبد الحي يوسف" فكيف يتصور منه عدالة أو انصاف ، واتحداهم أن يثبتوا أني استلمت من الرئيس السابق مبالغ مالية."

المصدر
الجزيرة مباشر
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الثورة السودانية
البشير
فض اعتصام الخرطوم

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