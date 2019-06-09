عبد الباسط الساروت.. وداع أم وجنازة مهيبة لمنشد الثورة السورية (فيديو)

وداع مهيب:

رحلة الساروت ووفاته:

وطني، تضحيات وعطاء مستمر، شباب متألق دفعه من ساحات العلم والإبداع الرياضي والأدبي والفني توقه للحرية ودفاعه عن المقهورين، وسعيه لمستقبل واعد لكل السوريين، الشاب عبد الباسط الساروت، سيبقى حياً، اختار وعقد العزم، واستشهد على أمل ان يتحقق حلم السوريين، رحمه الله وتقبله شهيداً pic.twitter.com/TyhH2UswZZ