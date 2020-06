عبد الباسط الساروت.. عام على رحيل منشد الثورة السورية وحارسها

الذكرى الاولى لاستشهاد الساروت رسم الفنان عزيز الأسمر وانيس حمدون. . . . . . . . . . . . #سورية #حمص #حماة #حلب #درعا #إدلب #بنش #ثورة #ثورة_لن_تموت

