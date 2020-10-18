عبدالوهاب عبدالرازق رئيسا لمجلس الشيوخ المصري.. فمن يكون؟

أعلن رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ المصري، جلال هريدي، فوز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة المجلس.



وترأس هريدي الجلسة الافتتاحية، اليوم الأحد، بصفته أكبر الأعضاء سنًا، ولم يتقدم أحد لرئاسة المجلس سوى عبد الرازق.

وخلال حديثه في الجلسة قُبيل إعلان فوزه، قال "أعلن أنا عبد الوهاب عبد الرازق حسن ترشحي لرئاسة المجلس، توليت منصب الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا".

رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق

وعبد الرازق من مواليد محافظة المنيا، في أغسطس/آب 1948، تخرَّج في كلية الحقوق جامعة القاهرة.

عيِّن بالجهاز المركزي للمحاسبات ثم وكيلًا للنائب العام، ثم نائبًا بمجلس الدولة، ومستشارًا مساعدًا، ثم مستشارًا بمجلس الدولة عام 1987.

شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلفًا للمستشار عدلي منصور، ويشغل حاليًا رئيس حزب "مستقبل وطن".

عاجل | المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيسًا لـ #مجلس_الشيوخ بأغلبية 287 صوتًا pic.twitter.com/7NcLLzqms4 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 18, 2020

شارك في الحكم ببطلان مجلسي الشعب والشورى خلال حكم أول رئيس مدني منتخب، الدكتور الراحل محمد مرسي.

أصدر حكمًا بوقف انتخابات مجلس النواب، في مارس/آذار 2015، بدعوى بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأصدر حكمًا بعدم دستورية قانون العزل السياسى، وبناءً عليه أعيد الفريق أحمد شفيق إلى السباق الرئاسى مرة أخرى، بعد أن استبعدته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

كما أصدر قرارًا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من كل من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في شأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة بقضية جزيرتي "تيران وصنافير".

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الكتل البرلمانية بالمجلس اتفقت على انتخاب عبد الرازق، وانتخاب المستشار بهاء أبو شقة وكيلًا أول، وفيبي فوزي وكيلًا ثانيا.