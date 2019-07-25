الخميس 25 يوليو 2019 22:19
عباس يعلن وقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، وقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ووضع آليات لتنفيذ ذلك.
جاء ذلك كلمة عقب اجتماع للقيادة الفلسطينية برام الله.
التفاصيل:
- أضاف عباس أنه سيتم وضع آليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
- أضاف "لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع بالقوة في القدس وغيرها".
- طالب عباس المجتمع الدولي بـ "الوقوف عند مسؤولياته، واتخاذ خطوات عملية على الأرض، تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، واتهم عباس إسرائيل بممارسة سياسة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين في إشارة إلى عمليات الهدم في واد الحمص، قرب القدس".
- شدد على أنه "لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقتنا والعالم دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة، ومهما طال الزمان أو قصر سيندحر الاحتلال البغيض وستستقل دولتنا العتيدة".
- أكد الرئيس الفلسطيني على أنه "آن الأوان لتطبيق اتفاق القاهرة 2017 الذي ترعاه مصر".
ونهاية أكتوبر/تشرين الأول 2018، قرر المجلس المركزي الفلسطيني، إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كافة، تجاه اتفاقاتها مع إسرائيل.
وقرر المجلس تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
أمريكا تمنع إدانة الهدم الإسرائيلي في القدس:
- منعت الولايات المتحدة محاولة من الكويت وإندونيسيا وجنوب أفريقيا لاستصدار بيان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يندد بهدم إسرائيل منازل فلسطينيين في وادي الحمص شرقي القدس المحتلة.
- الدول الثلاث طرحت، الثلاثاء الماضي، مسودة بيان من خمس فقرات، وطرحت المسودة على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15.
- مسودة البيان تعبر عن القلق البالغ، وتحذر من أن عملية الهدم تقوض بقاء حل الدولتين وآفاق التوصل إلى سلام عادل ودائم.
- وكالة أنباء "رويترز" نقلت عن دبلوماسيين قولهم، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة أبلغت شركاءها في المجلس بأنها لا يمكنها تأييد نص البيان. ويتعين صدور مثل هذه البيانات بالإجماع.
- الدبلوماسيون تابعوا أنه تم طرح مسودة بيان معدل من ثلاث فقرات؛ لكن الولايات المتحدة قالت مجددًا إنها لا توافق على النص.
- منذ وقت طويل، تتخذ الولايات المتحدة الأمم المتحدة مواقف مساندة لإسرائيل، وتوفر واشنطن الحماية لحليفتها من أي إجراء في المجلس.
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المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات