تهويد الأقصى
السبت 15 سبتمبر 2018 23:07

عباس يحذر من مخططات إسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى المبارك

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
غيتي
حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من مخططات إسرائيلية تستهدف تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود.
أبرز تصريحات عباس في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:
  • هناك قضية المسجد الأقصى حيث إن إسرائيل ربما ستقرر، وهناك أدلة كثيرة على ذلك، بأن تكون هناك صلوات مسموح بها لليهود في المسجد الأقصى كالمسلمين وهذا يعني أنهم يسعون لتكرار تجربة المسجد الإبراهيمي الشريف.
  • تجرى مشاورات مع أشقائنا في الأردن لنكون موقفاً موحداً للذهاب إلى الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
  • قضية الأقصى ستكون ضمن ما سيطرحه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر شهر سبتمبر/ أيلول الجاري في نيويورك.
معلومات أساسية
  • تتولى الأردن بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.
  • قامت إسرائيل عام 1994 بتقسيم الحرم الإبراهيمي في الخليل بين المسلمين واليهود بعد مقتل 29 فلسطينيا برصاص أحد المستوطنين داخل الحرم.
  • تسمح إسرائيل، التي احتلت القدس عام 1967، لليهود بزيارة المسجد الأقصى من دون الصلاة فيه ضمن ما يعرف ببرامج السياحة الى المسجد.
المصدر
وكالات
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تهويد الأقصى
محمود عباس
الحرم القدسي الشريف
الحرم الإبراهيمي

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