القضية الفلسطينية
الاثنين 12 فبراير 2018 23:48

عباس: واشنطن لا يمكنها أن تكون الوسيط الوحيد للسلام

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رويترز
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الولايات المتحدة الأمريكية "لا يمكنها أن تكون الوسيط الوحيد في عملية السلام" مع إسرائيل.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما في موسكو، أنه لم يعد بوسعه قبول دور الولايات المتحدة كوسيط في المحادثات مع إسرائيل بسبب أفعال واشنطن.

وقال عباس لبوتين إنه من الآن فصاعدا يرفض التعاون بأي شكل مع الولايات المتحدة بصفتها وسيطا لأن الفلسطينيين يعارضون أفعالها.

 ونقلت الوكالة عن عباس قوله إنه يريد آلية وساطة جديدة موسعة تحل محل رباعي الوساطة في الشرق الأوسط.

وقال عباس إن الآلية الجديدة يمكن أن تتألف على سبيل المثال من الرباعي ودول أخرى على غرار النموذج الذي استخدم لإبرام اتفاق إيران النووي.

من جانبه، قال بوتين إنه تشاور هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، من دون ذكر تفاصيل المكالمة.

المصدر
وكالات
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القضية الفلسطينية
الاستيطان الإسرائيلي
المستوطنات الإسرائيلية
الضفة الغربية
عملية السلام في الشرق الأوسط
محمود عباس أبو مازن
فلاديمير بوتين
بنيامين نتنياهو
دونالد ترامب

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