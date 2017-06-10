السبت 10 يونيو 2017 17:45
عبارة "CC خاين" تفاجئ مشاهدي مسلسل مصري في رمضان
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا من مسلسل "لا تطفئ الشمس" تظهر خلاله عبارة " ccخاين" على أحد الجدران.
وأذيع المشهد خلال الحلقة 14 والتي جمعت بين الممثل الشاب أحمد مالك ومي الغيطي.
وقامت الشركة المنتجة بحذف الحلقة من على موقع يوتيوب بعد تداول المقطع بشكل واسع، ثم إعادة نشرها بعد حذف المشهد.
وقالت وسائل إعلام مصرية إن الشركة المنتجة أصدرت اعتذارا عن "خطأ ظهور" هذه العبارة في المسلسل، وقالت إن العبارة "من مخلفات جماعة الإخوان الإرهابية" بحسب نص الاعتذار.
المصدر
الجزيرة مباشر