عاهل الأردن لكوشنر: السلام لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية

الملك عبد الله عاهل الأردن الأوربية

أبلغ الملك عبد الله عاهل الأردن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء بأن "السلام الشامل والدائم" في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

التفاصيل بيان الديوان الملكي الأردني قال إن الملك عبد الله استقبل في قصر الحسينية الأربعاء، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

البيان: الملك أكد ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية.

البيان: العاهل الأردني أبلغ كوشنر بأنه يتعين على إسرائيل أن تنسحب من الضفة الغربية.

نظم عشرات الأردنيين مظاهرة صغيرة مساء أمس الثلاثاء قرب السفارة الأمريكية المحصنة في العاصمة حاملين لافتات تندد بزيارة كوشنر، وردد المتظاهرون هتافات تندد بصفقة القرن وبالولايات المتحدة. خلفيات وصل كوشنر إلى عمان قادما من المغرب سعياً لحشد الدعم لخطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي يرتقب أن يكشف عن شقها الاقتصادي في نهاية يونيو/حزيران في مؤتمر اقتصادي دعته له الولايات المتحدة المنامة في غياب الفلسطينيين. جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكبير مستشاريه

قال مسؤولون أمريكيون إن الجولة، التي بدأت في الرباط وتشمل القدس، تهدف إلى حشد الدعم لمؤتمر سيعقد يومي 25 و26 يونيو حزيران في البحرين، وسيكشف خلاله كوشنر عن الجزء الأول من خطة ترمب للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين التي طال انتظارها.

يأمل كوشنر في الحصول على تأييد قسم من الفلسطينيين عبر وعده بتنمية اقتصادية فعلية وهو مدرك أنه بحاجة لدعم دول عربية حليفة للولايات المتحدة لتحقيق ذلك.

يرافق كوشنر في زيارته إلى المغرب والأردن وإسرائيل ذراعه اليمنى جايسون غرينبلات وكذلك الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران في وزارة الخارجية براين هوك.

يستضيف الأردن أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأمم المتحدة.

عبر مسؤولون عن قلقهم من أن خطة ترمب للسلام من شأنها أن تمهد الطريق في نهاية المطاف لإسقاط حق عودة اللاجئين في المملكة.

وصف ترمب خطة السلام بأنها "صفقة القرن" لكن الفلسطينيين قاطعوا إدارته منذ اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل ويتوقعون أن الخطة لن تلبي مطالبهم الأساسية.