دراسة
الجمعة 11 أغسطس 2017 08:04

عام 2016 حطم الأرقام القياسية المسجلة لدرجات الحرارة

ارتفاع درجات الحرارة
عام 2016 حطم الأرقام القياسية المسجلة لدرجات الحرارة
غيتي
ذكر تقرير نشرته الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي يوم الخميس أن 2016 كان أكثر الأعوام حرارة على كوكب الأرض.

وكشف التقرير السنوي السابع والعشرين للمناخ، مجموعة من الملخصات الشهرية التي تكرر البيانات المتعلقة بالمناخ، أن 2016 كان العام الأكثر حرارة في 137 عاما منذ أن تم البدء في الاحتفاظ بتسجيلات لدرجات الحرارة في عام 1880.

وقالت الإدارة إن عام 2016 حطم الأرقام القياسية في ارتفاع درجة الحرارة التي تم تسجيلها العام السابق له، لأسباب بينها تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي.

وأشارت المنظمة إلى أن الجمع بين الاحترار العالمي طويل الأمد وظاهرة النينو القوية، وهى ظاهرة تؤدي إلى الاحترار الطبيعي لمياه المحيط الهادئ، أدت الى ارتفاع قياسي في درجات الحرارة.

وقال التقرير إن الغطاء الجليدي في القطب الشمالي كان عند مستوى انخفاض قياسي أو اقترب من ذلك. وساهم 450 عالما من حوالي 60 دولة في التقرير.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الألمانية
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تقرير
الاحتباس الحراري
ارتفاع درجة حرارة الأرض

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