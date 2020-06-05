وفاة مرسي
الجمعة 5 يونيو 2020 21:31

عام هجري على وفاة الرئيس مرسي.. ماذا قالت زوجته في ذكراه؟

وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أثناء محاكمته
غيتي
نشرت قرينة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، السيدة نجلاء محمود مسيال، عبر صفحتها على موقع فيسبوك تنعي زوجها في ذكرى وفاته.

وكتبت "في مثل هذا اليوم والساعة، ارتقت روحك إلى خالقها وأنت صائم، ارتقت وبفضل الله قد اشتريت جنتك، وربحت تجارتك يا زوجي الحبيب، أحسبك ولا أزكيك على الله من الشهداء. عام هجري كامل في جنةٍ عرضها السماوات والأرض".

وتوفي الرئيس السابق محمد مرسي، أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، الإثنين 18 يونيو/حزيران 2019، أثناء جلسة محاكمته.

وتفاعل عدد من نشطاء مواقع التواصل مع أول ذكرى هجرية لوفاة مرسي.

وقضى مرسي 6 سنوات في السجن، عقب انقلاب نفذه وزير الدفاع (حينها) عبد الفتاح السيسي، في الثالث من يوليو/تموز 2013.

وقال التلفزيون المصري إن مرسي أصيب بنوبة إغماء أثناء حضوره جلسة ضمن إحدى القضايا التي يحاكـم فيها.

وأعلنت النيابة العامة المصرية، أنها تلقت إخطارا بوفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمة، ثم أفاد تقرير طبي أن مرسي توفي عند وصوله المستشفى.

ورفضت السلطات آنذاك طلبًا من أسرة مرسي بدفنه في مسقط رأسه بقرية العدوة التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، وفقًا لوصيته بأن يدفن بجوار والدته هناك.

وطالبت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات وفاة مرسي، والذي يوصف بأنه الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر.

وتوفي عبد الله محمد مرسي، الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول 2019، ليلحق بوالده بعد تهديدات أمنية بملاحقة أسرة مرسي.

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المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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