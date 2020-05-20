مصر
الأربعاء 20 مايو 2020 16:07

عامل مصري يبهر الجميع ببراعته في تقليد تلاوة المنشاوي (فيديو)

عامل مصري يحاكي صوت الشيخ المنشاوي باتقان كبير
عامل مصري يحاكي صوت الشيخ المنشاوي باتقان كبير
مواقع التواصل
نشرت صفحة قراء مصر مقطع فيديو لعامل نقاشة يحاكي تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي، ليلقى المقطع رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع إتقان النقاش المصري البسيط في محاكاة صوت الشيخ المنشاوي إلى حد كبير، خلال قراءة سورة البلد، لولا بعض الفروق.

وحظي صوت العامل على استحسان الكثيرين عبر وسائل التواصل، وشجعوه على الاستمرار، قائلين إن الله أعطاه موهبة الصوت الجميل.

وقال أحد المتابعين "أنا أسمع المنشاوي منذ عشرين عامًا، عندما سمعت هذا الأخ ذهلت والله، الله يرضى عنك استمر".

واستغرب كثيرون من دقة محاكاة العامل لصوت الشيخ المنشاوي، حتى أن البعض شكك في أن يكون هذا صوت العامل أصلًا وليس صوت الشيخ.

ولكن رد آخرون قائلين إن "سمّيعة" الشيخ المنشاوي يدركون تماما أن الصوت طبيعي وغير مركب، ويحسب للقارئ اقترابه الكبير من نغمات الشيخ، متمنين أن تلد مصر من أمثاله ألوفًا، حتى تستمر ديمومة عذوبة التلاوة المصرية. 

والشيخ محمد صديق المنشاوي هو أحد أعظم قراء مصر، ولد عام 1920، وأحد أعلام هذا المجال البارزين، ومن روّاد التلاوة المتميزين بتلاوته المرتلة والمجوّدة.

سجّل الشيخ المنشاوي المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وكان قارئاً في الإذاعة المصرية، وتوفي عام 1969، إثر مرض عن عمر يناهز 49 عاماً.

المصدر
الجزيرة مباشر
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