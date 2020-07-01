الولايات المتحدة
الأربعاء 1 يوليو 2020 11:30

عامل رفض خدمة زبونة فربح نحو 100 ألف دولار.. كيف حدث ذلك؟

الشاب لينين حصل على بقشيش يقارب ال100 ألف دولار
مواقع التواصل
حظيت قصة الشاب لينين غوتيريز، على تفاعل لافت عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما اعتذر عن خدمة زبونة رفضت وضع الكمامة، في أحد المقاهي بمدينة سان دييغو الأمريكية.

لينين غوتيريز ( 24 عاما) كان قد اعتذر عن خدمة الزبونة التي رفضت وضع الكمامة بموجب الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمنع تفشي فيروس كورونا، في أحد مقاهي "ستاربكس" بمدينة سان دييغو الأمريكية، حيث يعمل الشاب.

وكتبت- أمبر لين- على فيسبوك "لينين يعمل في مقهى ستاربكس، رفض خدمتي لأنني لم أكن أرتدي كمامة.. إذا تكرر الموضوع فإنني سأتصل بالشرطة في المرة المقبلة، وأحضر إعفاءً طبيًا".

وأرفقت أمبر لين وهي الزبونة التي رفض الشاب تقديم الخدمة لها في المقهى، تدوينتها على فيسبوك بصورة للشاب لينين.

تفاعل "مربح"

ولم تكن الزبونة تدري أن تدوينتها على فيسبوك ستغير حياة الشاب رأسا على عقب، وعوضًا أن تكون التدوينة مادة للتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي تحولت إلى "أداة نافعة" لصالح الشاب.

وحازت قصة الشاب لينين على تفاعل واسع، إذ اعتبر رواد مواقع التواصل تصرفه نابعًا من إخلاصه في العمل و ضمانًا للالتزام بشروط الوقاية من كورونا.

وتم جمع تبرعات للشاب على موقع لجمع التبرعات، وقاربت قيمة التبرعات  التي حصل عليها الشاب ما يقارب ال100 ألف دولار أمريكي.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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ستاربكس
مقهى
زبون
كمامة
فيروس كورونا
سان دييغو

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