عامان على اعتقال الصحفي محمود حسين في مصر

صحفي الجزيرة المعتقل في مصر محمود حسين

يُتم اليوم الزميل الصحفي محمود حسين عامين من الاعتقال في السجون المصرية، دون محاكمة. ومنذ اعتقاله، دانت شبكة الجزيرة الإعلامية ومؤسسات حقوقية تعرض حسين لانتهاكات سافرة.

وتعرض حسين خلال عامي السجن، لانتهاكات جسيمة حيث ظل في محبسه الانفرادي عدة أشهر محرومًا من الزيارات والمتابعة الطبية، وما زالت شبكة الجزيرة تطالب بالإفراج فورًا عن حسين، وتحمّل النظام المصري المسؤولية الكاملة عن سلامته. ظروف الاعتقال محمود كان مسافرًا إلى القاهرة لقضاء إجازته السنوية مع عائلته، ولم يكلف بأي مهمة هناك، حين أوقفته السلطات المصرية في مطار القاهرة يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2016، جددت النيابة المصرية حبس حسين احتياطيا 17 مرة دون محاكمة.

صور مسربة أظهرت تعرضه لسوء المعاملة ومنعه من العلاج، رغم إصابته بضيق في التنفس وفقدان الوزن وإجهاد نفسي، كما كُسرت ذراعه اليسرى.

حسين تعرض لانتهاك حقوقي سافر، حين جرى تصويره في مقاطع بثت على فضائيات موالية للسلطة موصوفًا بالإرهابي، وذلك قبل أن يعرض على النيابة. حبس كيدي الوقائع تؤكد أن اعتقال محمود حسين كان كيديا وبلا أي أدلة أو مبررات قانونية أو قضائية، وتوضح الحقائق التالية ظروف وملابسات الموضوع، وما يثار حول حجز معدات وأشرطة تُنسب لقناة الجزيرة.

اتهامات السلطات المصرية لمحمود ظلت مرتبكة وغير مقنعة، فبعد اتهامه حينا بإثارة الفتنة، وحينا آخر بزعزعة الثقة بمؤسسات الدولة، وتعريض السلم العام للخطر؛ استقر أمرها لاحقا على اتهامه "بخلق الفوضى وبث معلومات كاذبة تسيء للبلاد، والتحريض، وتلقي أموال من الخارج للإضرار بالمصالح القومية". وقفة تضامنية سابقة في شبكة الجزيرة تضامنا مع الزميل محمود حسين الصحافة ليست جريمة الجزيرة كانت قد أطلقت حملة عالمية للمطالبة بحرية الصحافة (#نطالب_بحرية_الصحافة) للدفاع عن الصحفيين في أنحاء العالم، وكل العاملين في المجال الإعلامي، ممن تعرضوا للاستهداف والاعتقال، مثل محمود حسين، وحصدت الحملة تجاوبا وتفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي.

شبكة الجزيرة دعت قادة العالم ورؤساء الوفود المجتمعين في نيويورك لحضور جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي، للضغط على نظرائهم ممثلي النظام المصري لإطلاق سراح حسين وكافة الإعلاميين المحتجزين في السجون المصرية.

وزارة الخارجية الأمريكية علقّت إنها تتابع عن كثب قضية حسين، ودعت القاهرة إلى احترام حرية الصحافة، وأبدت الخارجية قلقها إزاء وضع الحريات في مصر، بما فيها حق التعبير عن الرأي وحرية الصحافة، وطالبت واشنطن القاهرة بمراعاة حقوق الصحفيين المعتقلين.

الفيدرالية الدولية للصحفيين جددت في أغسطس الماضي، مطالبتها للسلطات المصرية بالإفراج عن حسين، وكان قد مر على اعتقاله آنذاك أكثر من 600 يوم من دون محاكمة، وقالت في بيان إن اعتقال محمود يعد واحدا من أمثلة عديدة على قيام السلطات بإساءة استخدام سلطاتها القانونية لخنق وسائل الإعلام في مصر.

صحفيو الجزيرة ومراسلوها تعرضوا للاعتقال والاستهداف في مصر منذ 2013، وواجهوا اتهامات ملفقة والسجن وسوء المعاملة، ولم يحصلوا على محاكمة عادلة، وحوكموا غيابيا وأصدرت محاكم مصرية بحقهم أحكاماً تتراوح بين الحبس والسجن وتصل إلى الإعدام.

الجزيرة تؤكد دومًا التزامها التام برسالتها المهنية وميثاقها الشرفي، وسعيها إلى نقل الخبر والصورة الكاملة للحدث في مصر والعالم بموضوعية واحتراف، رافعة شعار "الصحافة ليست جريمة".