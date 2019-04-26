عالمة آثار للغرب: تعاملوا مع اليمن كما تعاملتم مع كاتدرائية نوتردام

قالت عالمة الآثار لمياء الخالدي في مقال لها بصحيفة ذا غارديان البريطانية إنها شعرت بالحزن الشديد على حريق كاتدرائية نوتردام.

لكن في الوقت نفسه فإنها لم تستطع التوقف عن المقارنة بين رد الفعل على الحريق ورد الفعل على ما يجري من تدمير لليمن وآثاره وشعبه على يد التحالف السعودي الإماراتي.

أهم ما جاء في مقال الخالدي، الباحثة في الآثار بالمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، في باريس:

في الوقت الذي نحزن فيه على كاتدرائية نوتردام تقوم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأستراليا ودول أخرى ببيع سلاح بمئات الملايين من الدولارات إلى السعودية والإمارات، اللتين تواصلان حربهما على اليمن للعام الخامس من الجو والبر.

رغم أن اليمن واحدة من أفقر دول العالم فإنها غنية بالتراث الثقافي الذي لا يقدر بثمن.

نتيجة للحملة العسكرية التي تقودها السعودية والإمارات مات أكثر من 85 ألف طفل بسبب سوء التغذية، وقتل نحو 18 ألف شخص مدني، واضطر عدة ملايين للنزوح داخل البلاد.

منذ بداية الحرب عام 2015، تعرضت مئات الآثار الدينية والتاريخية اليمنية، ثلاثة منها من مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، فضلاً عن المواقع والمتاحف الأثرية الشهيرة، للقصف أو تعرضت لأضرار جانبية نتيجة للهجمات الجوية التي شنها التحالف السعودي الإماراتي، باستخدام الطائرات وأنظمة التوجيه والقنابل التي اشترتها الدولتان من دول غربية.

لقد عملت بصفتي عالمة آثار في مواقع أثرية بجميع أنحاء العالم حيث قمت بتوثيق ومحاولة استعادة ماضينا الإنساني المشترك الذي يحمل مفاتيح كثيرة لمستقبلنا.

خلال مسيرتي المهنية قضيت فترة من العمل في اليمن حيث اكتشفت بلدا يتمتع بتاريخ غني ومناظر طبيعية جميلة وسكان كرماء.

حريق كاتدرائية نوتدرام وسط باريس