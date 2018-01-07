الصين
الأحد 7 يناير 2018 19:13

عاصفة ثلجية ترفع أسعار الفاكهة والخضروات في الصين

الثلوج في الصين
رويترز
قالت الحكومة الصينية إن أسعار الفاكهة والخضروات في المدن الكبرى وفي شمال البلاد ارتفعت بعد أن تسبب طقس شتوي شديد البرودة في قطع الطرق السريعة وأضر بالمحاصيل.

وأغلقت السلطات أجزاء من الطرق السريعة المؤدية إلى أقاليم خنان وشنشي وشاندونغ وآنهوي وجيانغسو. وأظهرت لقطات مصورة بثها التلفزيون الحكومي من إقليم شنشي الشمالي انهيار صوب زراعة الخضروات تحت وطأة الثلوج.

وقالت وزارة الزراعة إن "أكثر من 45 ألف فدان من أشجار الفاكهة ومزارع الشاي وصوب زراعة الخضروات تضررت من الطقس البارد والثلوج" وأضافت أن زراعة القمح قد تؤجل بسبب الطقس البارد.

وقالت الإذاعة الحكومية اليوم الأحد نقلا عن هيئة مراقبة الأسعار في مدينة خفي عاصمة إقليم آنهوي إن سلطات المدينة ستقدم تخفيضات على الخضروات للسكان لمدة سبعة أيام بعد ارتفاع الأسعار.

وقالت الإذاعة إن أسعار خضروات مثل الكرنب (الملفوف) والخس زادت لأكثر من مثليها في الأسبوع الماضي في إقليم آنهوي الشرقي بسبب تعطل النقل وتلف المحاصيل.

وحذرت الصين من موجة ثانية من الثلوج والأمطار المتجمدة في الأجزاء الشمالية والوسطى والشرقية من البلاد يوم الجمعة بعد أن شل انهمار قياسي للثلوج أجزاء من البلاد هذا الشتاء.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الصين
زراعة

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